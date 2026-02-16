Murió Robert Duvall, actor de 'El Padrino' y ganador de un Oscar 

Robert Duvall falleció este domingo a los 95 años, poniendo fin a una trayectoria que se extendió por más de siete décadas en el cine estadounidense. La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, quien informó que el actor murió en su casa.

A lo largo de su vida profesional, Duvall participó en películas que hoy son consideradas referentes del cine mundial. Su capacidad para transformarse en cada papel y su presencia en pantalla lo llevaron a formar parte de producciones que marcaron distintas generaciones, entre ellas El Padrino.

Grosby Group

Confirman la muerte de Robert Duvall

La confirmación del fallecimiento fue dada a conocer por su esposa a The Daily Mail. Posteriormente, Luciana Duvall compartió un mensaje en Facebook el lunes por la mañana para despedirse públicamente del actor.

En su publicación escribió: "Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo".

Robert Duvall Grosby Group

En el mismo mensaje agregó: "Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y la capacidad de mantener la corte. En cada uno de sus muchos papeles, Bob se entregó por completo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban".

Además, pidió respeto y privacidad para la familia mientras atraviesan este momento y celebran los recuerdos compartidos con el actor.

La carrera de Robert Duvall en el cine

Durante más de 70 años, Robert Duvall fue una figura constante en el cine estadounidense. Aunque alcanzó fama mundial por su papel de Tom Hagen en "El Padrino" (1972) y en "El Padrino II".

También formó parte de películas como "Apocalipsis ahora", "The Conversation", "Network" y "The Natural", consolidándose como un actor capaz de adaptarse a distintos estilos y directores.

Robert Duvall Grosby Group

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en 1983, cuando ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor por su papel de exestrella de música country en el clásico "Tender Mercies". Ese reconocimiento confirmó su lugar entre los intérpretes más importantes de su generación.

Con su muerte, el cine pierde a uno de sus referentes históricos. Sin embargo, su trabajo permanece en cada una de las producciones que ayudó a convertir en parte esencial de la historia del séptimo arte.

PJG