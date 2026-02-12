¡Escándalo! El Atlético golea 4-0 al Barcelona en la Copa del Rey

Fue demasiado castigo para el Barcelona en la Copa del Rey, recompensa inesperada par un Atlético de Madrid que si bien salió decidido a hacer daño en su feudo del Metropolitano, se fue con una cómoda ventaja para el duelo de vuelta de esta semifinal en Barcelona.

El desconcierto del equipo catalán inició de la peor manera posible, apenas al minuto 7, con un autogol de Eric García, que retrasó con fuerza al arquero Joan García, que no pudo controlar el balón, que rebasó la línea de meta. Ademola Lookman estuvo atento y, por si las dudas, fusiló tras la confusión de los García, pero la anotación ya estaba decretada.

Antoine Griezmann, con su gran calidad, definió para el segundo tanto del equipo colchonero, bulla con el sello del equipo de la casa.

Desorientada y sin hacer caso a la ruta de juego, el Barcelona se fue al frente, con lo que abrió espacios en su parte trasera. Cerró y se agrupó el Atlético, listo para el contraataque. Así, con ese guion, la defensa del Barcelona cedió terreno, situación que aprovechó Lookman para marcar el tercero de la noche para los colchoneros, que no cabían de felicidad al tener al poderoso rival prácticamente en la lona.

Matteo Ruggeri marca Lamine Yamal ante la mirada de Simeone. AFP

Se jugó con intensidad cada segundo de la primera parte. El Atlético, con determinación, cerró una primera mitad impensable gracias al argentino Julián Álvarez, que regresó al gol, el cuarto en la cuenta colchonera a segundos de irse al descanso.

No pudo el conjunto catalán con esa cuenta. Si bien Cubarsí subió un tanto al marcador apenas iniciado el segundo tiempo, y tras una acción de fuerza y mil piernas involucradas, el VAR determinó posición adelantada.

Hubo, desde luego, broncas y empujones. Envalentonados por el siempre incendiario Cholo Simeone, resistió el Atlético sin renunciar al ataque. Desesperados y con el reloj en contra, la frustración hizo presa a Eric García, último hombre, responsable de una falta merecedora del cartón rojo.

Empujones y reclamos, el sello de una semifinal de Copa del Rey intensa. AFP

Con 10 minutos agregados, el Atlético gestionó esa instancia para confirmar su ventaja en las semifinales de la Copa del Rey ante uno de los equipos más poderosos de Europa.