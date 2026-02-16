La crisis después del Clásico: América sufre con la regla de menores y Chivas ya cumplió el requisito

El América no solo perdió el Clásico Nacional, también salió golpeado en la tabla general y en el cumplimiento de la Regla de Menores. La derrota ante Chivas lo dejó fuera de puestos de Liguilla y confirmó su rezago en un rubro que puede tener consecuencias directas en el Clausura 2026. El impacto fue doble: anímico y reglamentario.

Después de seis jornadas en la Liga MX, las Águilas apenas acumulan 217 minutos en la tabla de menores. La cifra es la más baja del torneo y contrasta con los 1,170 minutos obligatorios que exige el reglamento al finalizar la fase regular. El déficit es amplio: el América necesita 953 minutos adicionales para evitar una posible deducción de tres puntos.

La participación juvenil ha sido limitada. Solo Patricio Salas, con 83 minutos, e Isaías Violante, con 134, han aportado en este rubro. No hay una base amplia de futbolistas Sub-23, ni una rotación constante que permita acelerar el cumplimiento sin modificar la estructura del once titular. El problema no es solo numérico, también es estructural.

El reglamento del Clausura 2026 es claro: el equipo que no alcance la meta sufrirá la resta de tres unidades al término de la fase regular. En un torneo donde la clasificación directa, el Play-In o la localía en cuartos puede definirse por mínimos detalles, perder puntos por incumplimiento podría alterar por completo la posición del América en la tabla general.

Del otro lado, Chivas vive el escenario opuesto. El Guadalajara encadena seis triunfos consecutivos, suma 1,445 minutos acumulados y ya cumplió con el requisito de la Regla de Menores. El Rebaño no tiene presión reglamentaria y puede administrar su plantel sin urgencias administrativas mientras pelea por los primeros lugares.

El Clásico dejó una imagen contundente. Mientras Chivas presume resultados y cumplimiento, el América enfrenta una doble exigencia: recuperar terreno en la Liga MX y corregir su rezago en la Regla de Menores antes de que la crisis trascienda el marcador y se convierta en una sanción oficial.