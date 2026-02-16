Nadia López García es la nueva titular de Materiales Educativos de la SEP

Nadia López García, pedagoga y poeta indígena, fue nombrada como la nueva titular de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP) a partir de este lunes en sustitución de Marx Arriaga, quien fue cesado de su cargo el viernes pasado, así lo determinó el secretario de Educación, Mario Delgado.

El titular de la SEP destacó la amplia trayectoria académica, literaria y cultural de Nadia López García, quien es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

De acuerdo con la SEP, Nadia López García cuenta con una reconocida trayectoria nacional e internacional. Es hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi). La nueva titular de Materiales Educativos realizó sus estudios en contextos bilingües y multigrado, experiencia que marcó su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias.

¿Quién es Nadia López García?

Es autora de once libros y su obra se ha traducido al inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino. La nueva funcionaria cuenta con diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud; Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón; Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle; Premio Nacional de la Juventud; Premio Juventud Ciudad de México; Premio CaSa de Literatura para Niños, además de una mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas, en la categoría de Libro Infantil.

La SEP destacó que con su experiencia en el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Nadia López García ha colaborado con instituciones académicas y culturales en proyectos de formación docente y mediación lectora, y sus poemas aparecen publicados en los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Previo a llegar al área de Materiales Educativos, Nadia López García se desempeñó como coordinadora nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó iniciativas enfocadas en juventudes y diversidades, encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas, así como la producción de materiales de lectura de libre acceso.

Van por cambios en libros de texto con llega de Nadia López

