Protección Civil anuncia dos simulacros nacionales; ajustarán alerta sísmica en celulares

Este lunes 16 de febrero, la Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, presentó el calendario de simulacros para sismos que se realizarán a nivel nacional en el presente 2026.

De acuerdo con la información, la titular de la CNPC indicó que los eventos serán en el mes de mayo y septiembre del presente año, ambos en punto de las 11:00 horas tiempo del centro de México.

Primer Simulacro Nacional se realizará el miércoles 6 de mayo, coincidiendo con el 40° aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

se realizará el miércoles 6 de mayo, coincidiendo con el 40° aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil. Segundo Simulacro Nacional está programado para el sábado 19 de septiembre, que por primera vez se llevará a cabo en fin de semana.

En la víspera de estos estos simulacros nacionales se llevará a cabo un simulacro regional. Cuartoscuro

Velázquez Alzúa destacó que en la víspera de estos estos simulacros nacionales se llevará a cabo un simulacro regional el miércoles 18 de febrero, en el que participarán exclusivamente la Ciudad de México y el Estado de México.

En este ejercicio, sonarán 13 mil 900 altavoces distribuidos en ambas entidades y se realizará en punto de las 11:00 horas. Sobre el alertamiento al celular, esta función estará activa, precisó la titular de Portección Civil en el marco de la conferencia mañanera de la preisdneta de México, Claudia Sheinbaum Pardo..

En este contexto y ante el sonido bastante perturbador de la alerta en teléfonos móviles, Laura Velázquez, señaló que este mensaje de notificación será modificado en breve para mejorar la claridad hacia los usuarios con el fin de evitar pánico entre los usuarios.

Aunado a lo anterior, la coordinadora, refirió que este simulacro forma parte de las acciones de preparación ante sismos lo cual permitirá evaluar la respuesta ciudadana en un contexto distinto tanto entresemana como en días de descanso.

fdm