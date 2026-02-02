Se filtran las primeras imágenes de Obed Vargas en Madrid para firmar con el Atlético

Obed Vargas se encuentra en Madrid para avanzar en el que podría ser el paso más importante de su carrera. El mediocampista, actualmente vinculado al Seattle Sounders, arribó este lunes 2 de febrero a la capital española para cumplir con los últimos requisitos previos a su incorporación al Atlético de Madrid.

La presencia del futbolista en la ciudad ha reforzado las versiones sobre un acuerdo avanzado entre las partes, a la espera de que se completen los exámenes médicos y los detalles contractuales en el último día del mercado de fichajes en Europa. El medio español El Desmarque captó al mexicano a su llegada al hotel en Madrid.

El club rojiblanco ve en Vargas a una apuesta de proyección, considerando su juventud, su regularidad en la MLS y su crecimiento a nivel internacional.

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, todo apunta a que el movimiento se resolverá en las próximas horas. En el entorno del jugador se maneja con cautela el proceso, mientras el Atlético define si el mediocampista se integrará de inmediato al primer equipo o si se valorará una etapa de adaptación dentro del futbol europeo con la posibilidad de cederlo a préstamo al Getafe o al Sporting de Lisboa.

De concretarse, la llegada de Obed Vargas marcaría un nuevo capítulo para el futbolista mexicano, que daría el salto al fútbol español con uno de los clubes más competitivos del continente convirtiéndose en el quinto mexicano en vestir la camiseta del Atleti.