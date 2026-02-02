Atlético de Madrid ficha a Obed Vargas: el mexicano que llega desde la MLS para brillar en Europa

El Atlético de Madrid anunció oficialmente la contratación de Obed Vargas, mediocampista mexicano nacido en Estados Unidos, quien dejará la Major League Soccer (MLS) para dar el salto al fútbol europeo.

El joven talento de 20 años se convierte en el segundo refuerzo del cuadro colchonero en este mercado de fichajes, tras la llegada de Ademola Lookman, exjugador de la Atalanta, confirmada hace apenas unos días.

Obed Vargas, la promesa mexicana que brilló en Seattle Sounders

Vargas llega al Atlético de Madrid después de destacar en el Seattle Sounders, equipo donde se consolidó como una de las figuras emergentes de la MLS. Su desempeño en Estados Unidos le abrió las puertas para dar el gran salto a una de las ligas más competitivas del mundo.

El mediocampista, originario de Anchorage, Alaska, cuenta con raíces mexicanas por parte de su padre, lo que le ha permitido vestir la camiseta de la Selección Mexicana en distintas categorías.

¿Qué representa este fichaje para México y el Mundial 2026?

Con apenas 20 años, Obed Vargas llega a España con el objetivo de crecer y consolidarse en Europa. Su llegada al Atlético lo coloca como una opción interesante para la lista final de México rumbo al Mundial de 2026, donde el equipo nacional buscará reforzar su mediocampo con jóvenes promesas.

Vargas ya tiene experiencia con el combinado nacional, pues participó en el último Mundial Sub-20 y ha disputado tres partidos amistosos con el equipo mayor.