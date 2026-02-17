Así va Isaac del Toro en la clasificación general del UAE Tour 2026
El mexicano Isaac del Toro está a 32 segundos del nuevo líder, Remco Evenepoel. Este miércoles se disputará la tercera etapa del UAE Tour 2026
Isaac del Toro perdió el liderato de la octava edición del UAE Tour 2026 tras su segunda etapa, pero el originario de Ensenada sigue en el Top 10 de la Clasificación general.
En la contrarreloj individual de 12.2 kilómetros en la Al Hudayriyat Island de este martes, Isaac del Toro terminó en el sitio 25, a 42 segundo del nuevo líder, el monarca de la especialidad Remco Evenepoel.
ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL UAE TOUR 2026:
1. Remco Evenepoel – 2:43.59
2. Joshua Tarling – 2:44:05, a 0:06.
3. Remi Cavagna – 2:44:11, a 0:12.
4. Ethan Hayter – 2:44:24, a 0:25.
5. Daan Hole – 2:44:25, a 0:26.
6. Lucas Plapp – 2:44:25, a 0:26.
7. Florian Vermeersch – 2:44:29, a 0:30.
8. Antonio Tiberi – 2:44:29, a 0:30.
9. Stefan Bissegger – 2:44:30, a 0:31.
10. Isaac del Toro – 2:44:31, a 0:32.
LA ETAPA 3 EN LA QUE ISAAC DEL TORO ESTARÁ PRESENTE
La primera etapa la ganó Isaac del Toro, mientras que la segunda Remco Evenepoel. Para la tercera fecha será la primera dos etapas de montaña.
La tercera etapa del UAW Tour 2026 se divide en dos partes. La primera se acerca a la montaña atravesando el desierto, mientras que la segunda presenta unos 20 kilómetros de ascenso continúo hasta la meta.
La etapa iniciará en Umm Al Quwain, llegará a Ras Al Khaimah y regresa al desierto. La carrera va en dirección a Jebel Mobrah.
¿DÓNDE VER A ISAAC DEL TORO EN LA TERCERA ETAPA DEL UAE TOUR 2026?
- ESPN 3.
- Disney+.