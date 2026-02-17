Edson Álvarez es operado: ¿Cuánto tiempo estará fuera y peligra el Mundial?

La Selección Mexicana enfrenta un problema. Este martes 17 de febrero, Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahçe y pieza clave de Javier Aguirre, se sometió a una intervención quirúrgica en los Países Bajos para solucionar una lesión en el tobillo, esto a tan solo unos meses del inicio del Mundial 2026.

Aunque el jugador intentó manejar el dolor con tratamientos conservadores —lo que le permitió jugar algunos encuentros—, una recaída confirmada el pasado 25 de enero fue el detonante definitivo. Álvarez reconoció en su momento que las molestias reaparecieron con fuerza, impidiéndole incluso disputar la final de la Supercopa turca. La información fue confirmada por ESPN.

“En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizamos, pude continuar jugando en los encuentros posteriores, sin embargo, las molestias persistieron, por lo que se tomó la decisión de parar, lo que lamentablemente me impidió disputar la final de la Supercopa”, escribió en enero pasado en sus redes sociales.

Esta estrategia de rehabilitación es similar a la que siguió recientemente Santiago Giménez, quien también buscó especialistas en tierras neerlandesas para una cirugía de tobillo en diciembre pasado y actualmente se encuentra en la recta final de su recuperación.

¿Cuánto tiempo estará fuera Edson Álvarez y peligra su Mundial?

El panorama es optimista para Edson Álvarez. Se estima que el tiempo de baja será de entre 4 y 8 semanas, dependiendo de su evolución en la rehabilitación.

Bajo este cronograma estaría listo para volver a la actividad competitiva entre finales de marzo y mediados de abril. La decisión de la operación en febrero lo dejaría sin riesgo de perder el Mundial 2026.

Con 28 años, Edson busca que esta sea su tercera Copa del Mundo y la más importante de su carrera para continuar aumentando su valor de mercado.