Contingencia ambiental en CDMX y Edomex se mantiene; sigue el Doble Hoy No Circula

Se mantiene la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, que abarca a la Ciudad de México y a parte del Estado de México, debido a que persiste la mala calidad del aire por la alta presencia de contaminantes, dio a conocer la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en su primer reporte de este lunes 16 de febrero.

En su boletín de las 10:00 horas, la CAMe indicó que tras la revisión de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire, se prevé estabilidad atmosférica fuerte sobre el centro del país, con lo que habrá viento débil y cielo despejado, lo que favorecerá alto ingreso de radiación solar, con lo que la temperatura incrementará rápidamente y el termómetro alcanzará entre los 27 y 28 grados Celsius.

Las condiciones anteriores impedirán la dispersión de los contaminantes, lo que ocasionará la formación y acumulación de ozono, y se pronostica que la calidad del aire para este lunes será de mala a muy mala.

Karina Tejada

Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Ante la contingencia ambiental decretada desde ayer debido a la alta concentración ozono, la CAMe activó el Doble Hoy No Circula, como una de las medidas contempladas para prevenir y responder a este tipo de situaciones, con lo que este lunes 16 de febrero los vehículos que no circulan desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas son:

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

- Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

- Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

- Vehículos de carga local o federal; estos dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

¿Quiénes están exentos del Doble Hoy No Circula?

Los vehículos a los que no les aplica el Doble Hoy No Circula debido a la contingencia ambiental son:

- Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

- Vehículos que porten holograma "0" o "00" vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo o terminación de placa diferente a 5 o 6.

- Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

- Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

- Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

- Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

- Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

- Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

- Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

- Las motocicletas están exentas de la Fase I.

