Obed Vargas estaba borrado para el Mundial 2026, confiesa Javier Aguirre

A menos de un mes de haber llegado al Atlético de Madrid, Obed Vargas acaparó los reflectores de Javier Aguirre, mismo que tenía la certeza de que el mediocampista de 20 años no estaría en la lista definitiva para el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Haciendo su debut el pasado 5 de febrero con el Atlético de Madrid, Obed Vargas arrancó su paso por el futbol de Europa luego de haber sido un futbolista titular e inamovible en el Seattle Sounders de la MLS.

Con el conjunto estadunidense logró destacar al grado de generar su llamado a la Selección Mexicana con Javier Aguirre y, cuando parecía que su nombre no se encontraría en la lista final para el Mundial 2026, su traspaso al Atlético de Madrid y los minutos que ha sumado en este inicio de aventura, han modificado lo planeado para el estratega del Tri:

“Se fue Obed Vargas (al Atlético de Madrid). Estaba seguro que no iba a ir. Nació en Alaska y jugó en Seattle muchos partidos, muchas temporadas. Jovensísimo y automáticamente, al estar en Seattle, está en la Liga española. Tengo, automáticamente, que poner los focos en estos cuates (refiriéndose también a Fidalgo). Tengo que hacerlo. Tengo que traerlos para verlos”, confesó el entrenador nacional en Estado Burresco.

Sin ser elegible para el partido amistoso entre México e Islandia en el Estadio Corregidora –debido a que se disputará fuera de Fecha FIFA- la siguiente oportunidad de asistir con el Tri para Obed Vargas será en el mes de marzo, cuando México enfrente a Portugal en el Estadio Azteca y haga lo propio ante Bélgica en territorio norteamericano.

Dichos compromisos serán vitales para el joven mediocampista nacido en Alaska, ya que estará en la contienda por un lugar ante gente que cuenta con mayor experiencia, recorrido y proceso desde que Aguirre tomó el mando del Tri, tales son los casos de: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Orbelín Pineda; el caso de Álvaro Fidalgo es prácticamente idéntico.

Obed Vargas fue clave para la Selección Mexicana en el Mundial sub 20. Mexsport

