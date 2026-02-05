Debutan Obed Vargas y Álvaro Fidalgo: Atlético gana al Betis el duelo de mexicanos en Copa del Rey

El destino decidió que la Copa del Rey fuera el escenario perfecto para un momento que la afición en México esperaba con ansias. En un duelo de poder a poder disputado en el Estadio de La Cartuja, el futbol español fue testigo del primer paso de dos futbolistas con pasado azteca en sus nuevos clubes. Obed Vargas y Álvaro Fidalgo cumplieron el sueño de jugar en el viejo continente, aunque el resultado final dejó sensaciones muy distintas para cada uno tras el contundente 5-0 a favor de los colchoneros.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto dirigido por Diego Simeone impuso condiciones sobre el Real Betis. El Atlético de Madrid no tuvo piedad de un cuadro sevillano que se vio superado en todas sus líneas. Apenas a los 12 minutos, David Hancko abrió la cuenta con un testarazo certero tras un envío de Koke. La tónica del encuentro se mantuvo igual y, antes de la media hora, Giuliano Simeone amplió la ventaja tras un gran servicio de Ruggeri. La fiesta continuó con un golazo de Ademola Lookman, el refuerzo estrella nigeriano, quien puso el 3-0 antes de irse a los vestidores.

FIDALGO ENTRA AL RESCATE Y EL CHOLO LE DA LA ALTERNATIVA A VARGAS

Para el inicio de la parte complementaria, Manuel Pellegrini buscó una reacción inmediata y mandó llamar al exjugador del América. Álvaro Fidalgo ingresó al campo para vivir sus primeros minutos con la camiseta del Real Betis, intentando darle claridad y control de balón a un mediocampo bético que lució extraviado durante la primera mitad. El 'Maguito' mostró destellos de su calidad, pero el contexto del partido resultó demasiado pesado ante la efectividad madrileña.

Álvaro Fidalgo debutó con el Real Betis. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, el juvenil Obed Vargas aguardó con paciencia en el banquillo. A pesar de la lesión de Pablo Barrios a los 50 minutos, el 'Cholo' Simeone prefirió meter experiencia con Giménez en ese momento. Sin embargo, la ventaja en el marcador permitió que el estratega argentino finalmente le diera la oportunidad al mexicano. A los 79 minutos, el joven mediocampista entró al terreno de juego en sustitución de Lookman, sellando así su presentación oficial con uno de los clubes más importantes de la Liga de España.

SENTENCIA COLCHONERA Y UN BOLETO A SEMIFINALES

Mientras los mexicanos intentaban asentarse en el césped de La Cartuja, la maquinaria del Atlético de Madrid siguió aceitada. Antoine Griezmann puso el cuarto clavo en el ataúd a los 62 minutos con un zurdazo imparable. Ya con Obed Vargas en la cancha, el equipo de la capital cerró la cuenta al minuto 83 gracias a Thiago Almada, quien aprovechó un rebote del portero Adrián para firmar el 5-0 definitivo que selló el pase a las Semifinales.

Obed Vargas entrando al campo con el Atlético. Foto: Captura de pantalla

Al final del día, la balanza de la felicidad se inclinó hacia un solo lado. Mientras que Álvaro Fidalgo vivió una presentación amarga debido a la eliminación del Real Betis, el joven Obed Vargas festejó su debut con una victoria histórica y la clasificación a la siguiente ronda. Ambos futbolistas iniciaron formalmente su aventura europea, dejando claro que el talento formado en el entorno del futbol mexicano tiene los argumentos necesarios para competir en los escenarios más exigentes del mundo.