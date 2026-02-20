Hay optimismo respecto al futuro de Travis Kelce con los Chiefs de Kansas City

El entrenador en jefe de los Chiefs de Kansas City, Andy Reid, se mostró visiblemente optimista este viernes al hablar sobre la situación contractual y el futuro de su ala cerrada estrella, Travis Kelce, de cara a la próxima temporada. Durante una conferencia de prensa previa al Combinado de Talento de la NFL, la actitud y el tono positivo de Reid sugirieron que el veterano jugador de 13 años de carrera estaría inclinado a regresar con el equipo para al menos una temporada más en lugar de retirarse, como han señalado algunos medios especializados.

Reid confirmó que hay comunicación constante con Kelce. "Hay comunicación, ese es el punto principal. Ya lo he dicho antes: mientras haya comunicación, estoy bien. Eso significa que la gente quiere seguir adelante. Y creo que ahí es donde está Travis", comentó el entrenador.

Aunque Kelce, de 36 años, había manifestado incertidumbre sobre su futuro al final de la temporada, prometió tomar una decisión antes de que comience el periodo de agencia libre de la NFL en marzo. Reid enfatizó que está dándole espacio a Kelce para que tome la mejor decisión, pero la organización está "procediendo con eso" (su regreso), lo que se interpreta como un buen augurio para los aficionados de los Chiefs.

Andy Reid está listo para la revancha de la próxima temporada. Reuters

El alto rendimiento de Kelce, incluso a su edad, es un factor clave. El ala cerrada lideró la Conferencia Americana en 2025 en recepciones (76) y yardas (851) en su posición. Su presencia es considerada invaluable para el equipo, tanto por su juego como por su liderazgo. En caso de un regreso, las negociaciones contractuales tendrían que avanzar, aunque Kelce ha sido históricamente razonable con acuerdos favorables para la organización de Kansas City.

En tanto Kelce continúa su proceso para decidir, Patrick Mahomes ha pasado los últimos dos meses en rehabilitación tras una cirugía para reparar la rotura del ligamento cruzado anterior y lateral colateral de la rodilla izquierda. Reid indicó que Mahomes ha trabajado con la médica deportiva Julie Frymyer y ya está mostrando un progreso.

Al respecto, Reid señaló sobre Mahomes que "pasa muchísimo tiempo aquí, siete horas al día. Está ahí entrenando a fondo y progresando cada día. Es fantástico verlo. Julie lo motiva, se asegura de que se mantenga concentrado y lo reta. Siempre está ahí. Eso es casi la mitad de la batalla en estas cosas, cuando tienes estas lesiones".