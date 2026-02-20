América se encuentra con su “casi algo” en la Liga MX: Emiliano Gómez habló del fichaje fallido  

El uruguayo Emiliano Gómez, delantero del Puebla, se verá esta noche con el América, equipo que trató de ficharlo para la disputa del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Por qué no llegó al América cuando más sufrieron por delanteros? En entrevista con TV Azteca, el futbolista charrúa se refirió al interés del americanismo por sus servicios.

“Se habló mucho en este periodo de pases, pasaron muchas cosas…”, dijo Emiliano Gómez al ser cuestionado en el tema de un “casi algo”, al tiempo que dejó la ventana abierta para las Águilas.

El uruguayo de 24 años hoy tiene como prioridad un papel decoroso para el Puebla en el torneo de Liga MX.

“Uno trabaja para uno mismo, para el club, llegué al Puebla con el objetivo de clasificar, el play-in, importante enfrentar a un equipo como el América, me llena de motivación, porque todos quieren jugar”.

Es el cuarto torneo de Emiliano Gómez en Liga MX. Su arribo con el Puebla sucedió en el Apertura 2024, por lo que conoce la jerarquía del balompié nacional y la importancia de brillar en un duelo ante las Águilas del América.

“Obviamente un equipo que lo conoce todo mundo, se genera gol o asistencia y es importante, genera visibilidad, pero estoy enfocado en ayudar a mi equipo y qué mejor que sea con gol y con la victoria”, advirtió.

Para el arranque de la jornada 7 de la Liga MX, Emiliano Gómez es consciente del mal momento que pasan tanto La Franja (5 puntos) como el América (8) y que los tiene fuera de los puestos de clasificación.

“Con ganas de enfrentar este desafío, será un partido lindo, enfrentar a equipos como América te llena de motivación y nos estamos preparando para una victoria. El América es un gran equipo, no viene en su mejor momento y obviamente le tenemos respeto porque tiene grandes jugadores, pero estamos enfocados en llevarnos la victoria”.

Puebla y América se miden hoy en punto de las 21:06 horas, en el Estadio Cuauhtémoc, en actividad de la J-7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.