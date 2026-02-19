¡Cristiano en el Estadio Azteca! Portugal vendrá con sus figuras ante la Selección Mexicana

El 28 de marzo de 2026 quedará marcado en la memoria de la afición nacional. La Selección Mexicana no solo celebrará la reapertura del Estadio Azteca, sino que lo hará ante uno de los sinodales más imponentes del planeta: la selección de Portugal. Lo que comenzó como un rumor tomó fuerza y hoy es una realidad que sacudió las redes sociales. El astro Cristiano Ronaldo encabezará la expedición lusa en territorio azteca, asegurando un espectáculo de nivel Mundial 2026.

De acuerdo con el periodista León Lecanda de la cadena ESPN, Roberto Martínez, el estratega español al mando de los lusos, no se guardará nada. La intención del cuerpo técnico portugués es utilizar este compromiso como el ensayo final antes de la justa veraniega. Por ello, la lista de convocados incluirá a nombres que brillan en las mejores ligas del mundo. Desde la magia de Bernardo Silva y Bruno Fernandes, hasta la solidez defensiva de Rúben Dias, el equipo de Portugal llegará a México con su arsenal completo.

Cristiano Ronaldo corriendo a celebrar un gol con Portugal. REUTERS

La logística para este encuentro resulta sumamente ambiciosa. La delegación de Portugal, liderada por Pedro Proença, presidente de la federación lusa, suma a más de 65 personas que aterrizarán primero en la Riviera Maya. El objetivo fue claro: adaptar a los jugadores a las condiciones climáticas similares a las que encontrarán en su base de entrenamiento en Miami durante el Mundial 2026.

CRISTIANO RONALDO Y LAS ESTRELLAS QUE PISARÁN EL ESTADIO AZTECA

El morbo de ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca genera que la expectativa por los boletos llegue a niveles nunca antes vistos. No es un simple partido amistoso; para la Selección Mexicana, significa la prueba de fuego definitiva antes de encarar el torneo más importante de la FIFA. El roce contra futbolistas de la talla de Pedro Neto, Francisco Conceiçao y Francisco Trincão obliga a que los dirigidos por Javier Aguirre muestren su mejor versión.

Vitinha enviando un beso tras anotar un gol con Portugal. REUTERS

La expedición de Portugal por el continente no termina en la Ciudad de México, pues tras el duelo en el Estadio Azteca, el equipo viajará a Estados Unidos para completar su gira de Fecha FIFA. Sin duda, ver a Cristiano Ronaldo ante la Selección Mexicana es el mejor regalo para una afición que sueña con ver a su equipo trascender. El camino al Mundial 2026 comienza a tomar forma y el duelo contra las figuras de Portugal deja claro que el nivel de exigencia será máximo.

CONVOCATORIA DE PORTUGAL PARA ENFRENTAR A MÉXICO

Dentro de la convocatoria de Portugal para enfrentar a México, resaltan figuras internacionales que atraviesan un gran momento. En el arco, Diogo Costa y José Sá brindan seguridad, mientras que, en la defensa, hombres como João Cancelo, Diogo Dalot y el propio Rúben Dias prometen cerrar todos los espacios a los delanteros mexicanos.

Bernardo Silva con el puño izquierdo apretado. REUTERS

En el medio campo, la creatividad de Vítor Machado Ferreira ‘Vitinha’, João Neves y el experimentado Rúben Neves garantizó un control de balón envidiable. Sin embargo, todas las miradas se centraron en la delantera. Además de Cristiano Ronaldo, el ataque contó con el desequilibrio de Rafael Leão, la contundencia de Gonçalo Ramos y el talento de João Félix. Esta constelación de estrellas convierte la lista de Portugal en una de las más potentes que pisarán el ‘Coloso de Santa Úrsula’ en años recientes.

Porteros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) y Rui Tiago (Sporting Club Portugal).

Defensas: João Cancelo (Barcelona), Renato Veiga (Villarreal), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Matheus Nunes (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting Lisboa) y Nélson Semedo (Fenerbahçe).

Mediocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), Vítor Machado Ferreira ‘Vitinha’ (PSG), Bernardo Silva (Manchester City), Rúben Neves (Al-Hilal FC), João Neves (PSG), João Palhinha (Tottenham) y João Carvalho (Estoril Praia).