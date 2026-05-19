El plan de los Toros de Tijuana para ganar el título de la LMB con el efecto Justin Turner

Los Toros de Tijuana se volaron la barda con la contratación de Justin Turner, exjugador de los Dodgers. Pero detrás del éxito del actual mejor equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, existe también una oportuna planeación de cara a la actual temporada.

Además, una estadística importante revelada por la organización fronteriza es que suman 108 años de experiencia en las Grandes Ligas entre los valiosos elementos que forman el actual roster y que pasaron por el mejor beisbol del mundo. Turner fue la cereza en el pastel.

Justin Turner se ha convertido en el principal atractivo de los Toros de Tijuana. Cortesía Toros de Tijuana

“No estaba originalmente en el radar, fuimos muy afortunados en identificar a tiempo que él estaba disponible y la velocidad con la que actuamos para poder conseguir a un jugador de esas características”, explica Omar Canizales, presidente ejecutivo de los Toros de Tijuana.

“Aporta cosas importantes. Es un tipo muy accesible, muy agradable y muy profesional. Nos sentimos bien contentos de tenerlo”, agrega el directivo en entrevista con Excélsior.

TURNER, EL EX DODGER EN TIJUANA

Justin Turner, campeón con los Dodgers en 2020 y con 17 temporadas en las Grandes Ligas, ha tomado con el mayor profesionalismo su paso con la novena de Tijuana.

“Desde el primer día pidió quedarse en el mismo hotel de los jugadores y empezó a entrenar con los coaches. Además, hace entrenamiento especial y es súper atento con los fans”, revela el directivo sobre el pelotero de 41 años, quien hasta el momento batea para .314, con tres jonrones y 14 producidas.

Omar Canizalez aseguró que otra contratación importante del equipo fue el puesto de manager con el panameño Roberto Kelly.

“No es una sorpresa el buen arranque, este equipo se armó para eso. Desde que tomamos a nuestro manager Roberto Kelly, quien tiene una filosofía de trabajo intensa, disciplinada y comprometida. Hicimos una pretemporada con 40 días de anticipación y esperamos mantener el buen paso y poner al equipo en su mejor versión para los playoffs”, comenta.

EL PLAN DE LOS TOROS PARA SER CAMPEONES

Los resultados los respaldan. Hasta el momento, han conseguido 19 victorias en 26 juegos, así como nueve triunfos en sus 10 más recientes encuentros.

“El liderazgo de Kelly está claro para poder administrar esas personalidades que hay en el equipo. Se siente un ambiente muy agradable y a nosotros nos da esa tranquilidad y nos ilusiona con lo que estamos haciendo”.

Roberto Kelly cuando firmó con los Toros de Tijuana.

Toros de Tijuana suma dos títulos en apenas 12 años de vida. El proyecto actual es llegar a más finales y sumar campeonatos para convertirlo en una dinastía.

Lo trajimos para que esté toda la temporada y nos ayude a ganar el campeonato. No estamos pensando en que él pudiera irse, le estamos dando un trato muy especial.”