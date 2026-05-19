Sorpresa en lista de Escocia para el Mundial; convocan a Craig Gordon de 43 años

Las selecciones siguen revelando sus convocatorias para el Mundial 2026, Este martes ya lo hizo Portugal y Escocia también la dio a conocer. El técnico Steve Clarke difundió la lista de 26 futbolistas, en la que sorprendió con la inclusión del portero Craig Gordon, de 43 años.

El portero milita en el Hearts y fue titular durante la clasificación de los escoceses, donde consiguieron su regreso a un Mundial, 28 años después. Aunque, desde hace unos meses se recupera de una lesión y no ha disputado ni un minuto desde enero.

Otra sorpresa en la lista de Escocia es el llamado de Findlay Curtis, delantero de 19 años, que ha destacado en el Kilmarnock.

Dentro de las novedades también destaca el regreso del delantero Ross Stewart, ausente en la selección de Escocia desde el 2022, pero que logró su puesto gracias al final de temporada con el Southampton.

El mediocampista Lennon Miler es una de las grandes ausencias. El futbolista del Udinese había aparecido regularmente en las últimas convocatorias.

Andy Robertson, del Liverpool, fue convocado por Escocia para el Mundial 2026 Reuters

En la convocatoria de Escocia también figuran Andy Robertson, defensa de 32 años y que se dispone a dejar al Liverpool tras nueve temporadas, donde conquistó dos Premier League y una Champions League.

LISTA DE 26 FUTBOLISTAS DE ESCOCIA PARA EL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).

- Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

- Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock, cedido por el Rangers), Lewis Ferguson (Bologne), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Naples), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Nápoles).

- Delanteros: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN DE ESCOCIA EN EL MUNDIAL 2026:

- Sábado 13 de junio: Haití vs. Escocia – Estadio de Boston.

- Viernes 19 de junio: Escocia vs. Marruecos – Estadio de Boston.

- Miércoles 24 de junio: Escocia vs. Brasil – Estadio Miami.