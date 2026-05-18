VIDEO: Acaricia el sin hit… y termina perdiendo de la forma más cruel

J.T. Ginn estuvo a punto de lograr un sin hit con tintes de heroísmo y terminó por protagonizar una de las historias más desgarradoras de la temporada 2026 de Grandes Ligas. El pitcher de los Athletics dominó durante ocho entradas completas a los Angels en Anaheim y llevó el juego sin hit ni carrera hasta la novena entrada.

Pero el beisbol cambió todo en unos instantes.

Cuando parecía que Ginn estaba a punto de entrar a la historia de la franquicia, los Angels reaccionaron de forma brutal. Primero apareció Adam Frazier con un sencillo para romper el sin hit y después Zach Neto conectó un cuadrangular de dos carreras que dejó tendidos en el terreno a los Athletics con una victoria de 2-1 para los locales.

De acariciar el juego sin hit… a terminar derrotado de la forma más cruel posible.

La actuación de Ginn fue dominante prácticamente toda la noche. El derecho trabajó ocho entradas y dos bateadores, permitió apenas dos hits, ponchó a 10 bateadores y otorgó solamente una base por bolas en una de las mejores aperturas de su carrera.

J.T. Ginn estuvo a tres outs de firmar una noche histórica con los Athletics, pero los Angels le arrebataron el sin hit y el triunfo con un dramático walk off en Anaheim. REUTERS

Ni siquiera figuras como Mike Trout o Jorge Soler pudieron descifrar sus lanzamientos. Conforme avanzaron los innings, el abridor de los Athletics fue creciendo todavía más desde el montículo.

La séptima entrada reflejó por completo el control que tenía sobre el juego. Primero hizo abanicar el tercer strike a Yoán Moncada, luego le pasó un tercer strike cantado a Jorge Soler y finalmente retiró a Nolan Schanuel con otro swing fallido para mantener intacto el sin hit.

En ese momento, el ambiente dentro del estadio comenzó a transformarse. La posibilidad de ver un no-hitter empezó a sentirse real.

El gran problema para los Athletics fue la falta de respaldo ofensivo.

La novena entrada comenzó con el marcador todavía empatado sin carreras, hasta que finalmente apareció Lawrence Butler con un sencillo productor para darle ventaja de 1-0 a los visitantes.

Parecía suficiente para que Ginn terminara la obra maestra.

Pero entonces llegó el derrumbe.

Adam Frazier conectó el primer hit de los Angels apenas iniciando la parte baja de la novena entrada y acabó instantáneamente con el sueño del sin hit.

Después apareció Zach Neto, quien castigó un sinker de 93 millas por hora y mandó la pelota a 413 pies por el jardín central para firmar el walk off que silenció por completo a los Athletics.

Lo que parecía una noche histórica terminó convertida en una de las derrotas más dolorosas que puede vivir un pitcher.

Aun así, la salida dejó algo importante para los Athletics. Durante años, J.T. Ginn fue considerado un brazo talentoso, aunque marcado por lesiones e inconsistencias desde que fue seleccionado originalmente por los Dodgers en 2018.

Quizás la gran pregunta será si el manager Mark Kotsay debió retirar a Ginn después del sencillo de Adam Frazier, especialmente considerando que el derecho ya superaba los 100 lanzamientos.

Pero el beisbol suele ser cruel con quienes están más cerca de la gloria.

J.T. Ginn pasó en cuestión de minutos de acariciar una noche histórica… a cargar con una de las derrotas más dolorosas de toda la temporada.