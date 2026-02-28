Elogia el desequilibrio de Gilberto Mora; le recuerda a Ronaldinho

Sebastián ‘Loco’ Abreu elogió lo desequilibrante que es la ‘joya’ mexicana, Gilberto Mora, quien le recuerda lo que hacia el brasileño Ronaldinho, cuando coincidió con el técnico en su etapa como jugador del Gremio, a los 16 años.

"Sólo me tocó uno, uno de los mejores del mundo de la historia, Ronaldinho cuando fuimos compañeros en Gremio, 16 años, era una bestia. Pero lo de Gil sí, obviamente como entrenador es la primera vez que me pasa que un chico a esa edad sea tan desequilibrante”, indicó ‘Loco’ Abreu.

Gilberto Mora es diferente, destacó Gilberto Mora Mexsport

El Barcelona destacó, en su momento, que Ronaldinho cambió el rumbo del equipo. El jugador llegó al cuadro blaugrana a los 23 años en el verano de 2003.

“Con él, el equipo recuperó el entusiasmo y las ganas de competir después de un período de sequía”, señaló el Barcelona.

A Sebastián Abreu sólo le tocó un jugador que fuera tan desequilibrante, Ronaldinho Mexsport

El técnico de Xolos de Tijuana destacó la importancia que tienen todos los jugadores diferentes, como Gilberto Mora, porque rompen cualquier esquema defensivo.

“Ese tipo de jugadores que tienen fácil el uno contra uno ayuda a que se puedan abrir esas defensas tan cerradas, así que, indudablemente el talento de él es un talento que es imposible decir que no lo extrañamos porque sí, porque es diferente”, apuntó.

En el cuadro fronterizo, una de las prioridades es que Gilberto Mora se recupere de la lesión que lo aqueja. Para Sebastián Abreu, el joven de 17 años y originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegará bien al Mundial 2026.