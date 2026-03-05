Xolos arropa a Gilberto Mora; no lo excluye

En Xolos cuidan varios aspectos para que la recuperación de Gilberto Mora vaya viento en popa, no sólo para que regrese con el cuadro de la Liga MX, sino que también con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. El aspecto mental es fundamental.

“No tenemos fecha de cuándo va a regresar, pero él está obviamente integrado al grupo, necesitamos que esté dentro del grupo, también para su parte psicológica, anímica, que no se sienta excluido en esta etapa de recuperación, que esté en el día a día, que esté en la concentración, en los viajes. Esto también en lo anímico ayuda mucho a que un jugador pueda recuperarse más rápido”, comentó Sebastián Abreu, técnico de Xolos, tras la derrota de 2-1 que encajaron ante Atlas.

En Xolos cuidan de que Gilberto Mora no se sienta excluido Mexsport

El timonel de Tijuana destacó que, a pesar de que un jugador tenga las mejores máquinas en su recuperación, el aspecto mental es el que influye mucho, por eso integran a Gilberto Mora al grupo para que se olvide del proceso y todos lo puedan disfrutar en el Mundial.

“A veces cuando te excluyen de toda la dinámica diaria, le puedes estar dando las mejores máquinas a la recuperación, pero hay una que no (la mente), una computadora que la maneja, que es la mental y estar con el grupo para lo mental le ayuda a estar sintiéndose a gusto, olvidándose de este proceso para que dentro de poquito y, sobre todo, la Copa del Mundo lo podamos disfrutar todos”, dijo.

Sebastián Abreu espera que se pueda disfrutar a Gilberto Mora en el Mundial 2026 Mexsport

Hace unos días, Javier ‘El Vasco’ Aguirre señaló que está ocupado en la rehabilitación de varios seleccionados mexicanos, entre ellos Gilberto Mora y advirtió que aquel jugador que no esté al cien por ciento, no puede estar en la Selección Mexicana.

El juvenil mexicano de 17 años se recupera una pubalgia y ha estado ausente en varios partidos de Xolos y amistosos de la Selección Mexicana.