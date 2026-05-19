Cristiano Ronaldo comanda la lista de Portugal para el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo está a punto de hacer historia a sus 41 años de edad. El futbolista del Al-Nassr comanda la lista de 26 jugadores de Portugal para el Mundial 2026 y está cerca de vivir su sexto torneo, así como lo harán el mexicano Guillermo Ochoa y el argentino Lionel Messi.

El cinco veces ganador del Balón de Oro se recuperó de una lesión que tuvo desde el pasado mes de febrero, con lo que se perdió los duelos contra México y Estados Unidos.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo vivirá su sexto Mundial Reuters

El originario de la isla de Madeira confirmó en noviembre de 2025 que el Mundial 2026 sería su último de su carrera.

La selección de Portugal tendrá su ‘búnker’ en Palm Beach, Florida y antes del inicio del torneo, disputará los amistosos contra Chile el 6 de junio y contra Nigeria el 10 de junio.

Cristiano Ronaldo se recuperó de una lesión que sufrió en el pasado mes de febrero Reuters

LOS 26 ELEGIDOS POR PORTUGAL PARA EL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Diogo Costa (Porto), José Sa (Wolverhampton, Rui Silva (Sporting Portugal), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara).

- Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica).

- Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

- Delanteros: Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

LOS PARTIDOS DE PORTUGAL EN EL MUNDIAL 2026:

- Miércoles 17 de junio: Portugal vs. Congo.

- Martes 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán.

- Sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal.