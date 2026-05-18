Wembanyama firma una obra brutal y Spurs golpean al Thunder en doble tiempo extra

Los San Antonio Spurs encontraron a su monstruo en el momento más importante de la temporada. Victor Wembanyama firmó una actuación histórica con 41 puntos y 24 rebotes, y condujo a San Antonio a una dramática victoria de 122 a 115 sobre los Oklahoma City Thunder en un auténtico maratón de doble tiempo extra durante el Juego 1 de la Final de la Conferencia Oeste.

El fenómeno francés se adueñó del cierre del partido cuando más pesaba la presión. Wembanyama liquidó el encuentro con dos clavadas en el último minuto del segundo overtime, incluyendo una jugada de tres puntos que silenció por completo a Oklahoma City y permitió que los Spurs robaran la ventaja de localía en la serie.

La joya de San Antonio recibió apoyo de Dylan Harper, quien terminó con 24 puntos y un récord de franquicia en playoffs de siete robos, mientras que Stephon Castle aportó 17 unidades. Además, Devin Vassell, Keldon Johnson y Julian Champagnie también aparecieron con doble dígito en una noche donde los Spurs ni siquiera contaron con De’Aaron Fox, ausente por molestias en el tobillo.

Del otro lado, el Thunder desperdició una oportunidad enorme frente a su afición. Alex Caruso tuvo uno de los mejores partidos de su carrera con 31 puntos desde la banca, mientras que Jalen Williams regresó tras perderse seis encuentros por lesión muscular y sumó 26 unidades.

Victor Wembanyama apareció en los momentos más tensos del partido y comandó a los Spurs en una batalla épica de doble tiempo extra ante el Thunder. AFP

Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en Shai Gilgeous-Alexander, quien recibió su segundo trofeo consecutivo al Jugador Más Valioso antes del partido, aunque vivió una noche complicada. La estrella del Thunder acabó con 24 puntos y 12 asistencias, pero lanzó apenas 7 de 23 desde el campo.

Incluso, la primera mitad de Shai fue una auténtica rareza estadística. Terminó con apenas un tiro de campo encestado y cuatro puntos, algo que no le ocurría antes del descanso desde octubre de 2023, rompiendo una racha de 270 partidos consecutivos, incluyendo playoffs, anotando al menos dos canastas antes del medio tiempo.

Mientras el MVP sufría, Wembanyama hacía absolutamente lo que quería. Clavadas sobre múltiples defensores, rebotes imposibles y una presencia dominante en ambos costados permitieron que San Antonio se fuera arriba 51 a 44 al descanso.

El Thunder reaccionó en la segunda mitad y llegó a remontar momentáneamente. Oklahoma City incluso borró una desventaja de 10 puntos en el último cuarto, obligando a un cierre frenético donde el marcador cambió de dueño constantemente.

En la última posesión del tiempo regular, Wembanyama tuvo la oportunidad de ganarlo, pero Chet Holmgren bloqueó su intento forzado cerca de la pintura y mandó el duelo al alargue.

Ahí comenzó otra batalla. Y luego otra más.

Finalmente, cuando el reloj ya se acercaba a la medianoche, Victor Wembanyama decidió terminar con todo. El francés dominó el segundo overtime y dejó claro que los Spurs están listos para pelear por volver a unas Finales de la NBA.

El Juego 2 de la serie se disputará este miércoles nuevamente en Oklahoma City.