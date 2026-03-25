Así fue el proceso para que el Azteca tenga un césped de clase mundial

La cancha del Estadio Azteca (Ciudad de México durante el Mundial 2026) está lista para recibir su tercera Copa del Mundo, pero antes, el sábado 28 de marzo, el Coloso de Santa Úrsula será inaugurado con el amistoso México contra Portugal. Este martes, se reveló cómo fue el proceso para que el inmueble tenga un césped de clase mundial.

El proceso inició con un cosido sintético durante siete días interrumpidos, donde se colocaron fibras a 18 centímetros de profundidad en un espacio de cada dos centímetros.

El 29 de diciembre de 2025 inició el proceso de sembrado, donde se utilizaron 350 kilogramos de semillas, con un 84 por ciento del tipo Ryegrass y un 16 por ciento de la variedad Kentucky Bluegrass.

“Con esto, nuestro estadio tiene un césped de clase mundial. ¡Estamos a tan solo unos días para que el balón vuelva a rodar en nuestra histórica cancha”, mencionó la cuenta oficial de @MexicoCity26.

El Estadio Azteca también ya superó las pruebas finales de audio y video, evento que se realizó con autoridades nacionales e internacionales.

Para el México contra Portugal, el Estadio Azteca no contará con estacionamiento para el público general. El acceso vehicular será restringido únicamente a vehículos autorizados, incluidos los de los habitantes de la zona.

Las autoridades indicaron que habrá cierres viales desde las 6 de la mañana.

El acceso peatonal será exclusivo para personas con boleto.

ESTACIONAMIENTOS REMOTOS PARA LA REINAUGURACIÓN DEL ESTADIO AZTECA

Auditorio Nacional. Plaza Carso. Six Flags. Centro Comercial Santa Fe. Parque Ecológico Xochimilco.

En estos estacionamientos remotos, los aficionados podrán trasladarse al Estadio Azteca en transporte oficial.