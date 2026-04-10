¿No les ayudaron? El Real Madrid exigió penal por este contacto a Mbappé

La polémica volvió a aparecer, pero esta vez no le marcaron un penal a favor del Real Madrid, quien exigió la pena máxima por un contacto sobre Kylian Mbappé en los instantes finales del partido que empataron 1-1 con el Girona en el Estadio Santiago Bernabéu, con lo que los dirigidos por Álvaro Arbeloa complicaron sus aspiraciones en LaLiga.

Al minuto 87, Mbappé se quitó a un rival y se dispuso entrar al área rival, ya en ella sintió un contacto con el brazo de Vitor Reis, por lo que el francés cayó al césped.

El árbitro no concedió un penal por este contacto de Vitor Reis sobre Mbappé Reuters

Los del Real Madrid reclamaron al árbitro la posible falta, pero éste les dijo que siguiera el partido.

Después de esta acción, el Girona entendió que la presión y tener el balón eran sus mejores armas para controlar el ímpetu de los merengues.

El empate no le sirve de mucho al Real Madrid, debido a que llegó a 70 puntos, a seis del Barcelona, que podría aumentar su diferencia a 9 unidades, si es que este sábado le gana al Espanyol en el Spotify Camp Nou.

La afición del Real Madrid también reaccionó, pero en contra de sus futbolistas, a quienes les volvió a silbar, a unos días de bajar a Múnich con la obligación de remontar la eliminatoria de Cuartos de final de la Champions League, si es que quieren seguir con opciones de levantar un título.