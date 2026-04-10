Obed Vargas se perfila a una nueva titularidad con Atlético de Madrid

Este sábado 11 de abril podría quedar marcado por una titularidad más de Obed Vargas con el Atlético de Madrid, ya que Diego Pablo Simeone rotaría sus piezas para enfrentarse a Sevilla en una Jornada 31 retro que pasará a la historia .

Una semana más tarde de haber iniciado el compromiso ante Barcelona en LaLiga, Obed Vargas estaría cumpliendo su segundo partido consecutivo arrancando en el XI inicial de Diego Simeone en el campeonato local.

Con la mira puesta en el partido de vuelta frente a Barcelona correspondiente a la Champions League, Atlético de Madrid arrancaría el enfrentamiento ante Sevilla con rotaciones en cada una de sus líneas; uno de los mayores beneficiados sería el mexicano Obed Vargas.

Sumando un total de 57 puntos a 8 Jornadas del final, Atlético de Madrid cuenta con su sitio prácticamente asegurado para la siguiente temporada de Champions League y, con 19 unidades de desventaja respecto al Barcelona, los Colchoneros habrían decidido tirar LaLiga y decantarse por completo por la Orejona.

Koke y Marcos Llorente se perfilan para repetir su titularidad ante Barcelona en el duelo definitivo de Champions League, por lo que gente como Obed Vargas y Johnny Cardoso -quien regresa de lesión- son las cartas por las que el Cholo se decantaría en busca de darle descanso a los que considera vitales para el duelo ante Barcelona.

Día, horario y canal del Sevilla Vs Atlético de Madrid

Sin transmisión por TV Abierta en México, el compromiso entre Sevilla y Atlético de Madrid se jugará con toda la presión contra los locales, ya que podrían terminar en puestos de descenso al culminar la actividad de esta semana.

Día: sábado 11 de abril, 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Ramón Sánchez-Pizjuán / 43,883 espectadores.

Canal de TV: 1516 de Sky y 522 en Izzi.

Alternativas por streaming: IzziGo y Sky+.

BFG