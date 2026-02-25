"No habrá problemas": La promesa de Sisniega sobre el México vs Portugal y el Mundial 2026

Ante la incertidumbre que se ha generado fuera del país por lo sucedido el pasado fin de semana, especialmente en Jalisco, y que se ha usado para poner en duda la participación de México en el Mundial 2026, así como el partido de reinauguración del Estadio Azteca ante Portugal, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que existen garantías para disputar ambos eventos en territorio nacional.

Apenas ayer, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, rompió el silencio para disipar las dudas internacionales. El jerarca del fútbol mundial fue categórico al señalar que México ofrece las garantías necesarias y que no existe ninguna intención de retirar la sede al país. Infantino calificó la planificación mexicana como sólida y confió en que los estándares exigidos por la FIFA se cumplirán con rigor.

Querétaro y el mensaje de serenidad de la FMF

En sintonía con el respaldo de la FIFA, Ivar Sisniega concedió una entrevista a FOX Sports en la que destacó que el calendario deportivo nacional sigue intacto. El federativo puso como ejemplo inmediato el duelo amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia en Querétaro, asegurando que el país demostrará su capacidad de resiliencia.

“Lo que sucedió ha generado alguna incertidumbre y lo que esperamos, que todo el mundo se dará cuenta, es que el partido de mañana (hoy) se lleve a cabo sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Son temas que como país vamos a superar y a mostrarle al mundo que el país está listo”, afirmó Sisniega.

El dirigente confirmó que para el encuentro se espera un lleno total, lo que demuestra que la afición confía en los protocolos de seguridad. Para Sisniega, este partido es más que un compromiso deportivo; es una oportunidad para "enviar un mensaje de serenidad" al mundo.

El "malentendido" con Portugal y la mira en 2026

Respecto a las dudas manifestadas por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) sobre el amistoso programado en el Estadio Azteca para el mes de marzo, Sisniega fue prudente pero optimista. El presidente de la FMF minimizó las tensiones y aseguró que el diálogo entre federaciones sigue abierto y es cordial.

“No quiero comentar más sobre este tema, hay comunicación directa con ellos y la verdad es que no quisiera manejar eso públicamente. Es un malentendido que se va a resolver”, puntualizó el directivo.

La Federación de Portugal envió un comunicado en donde señaló que están monitoreando la situación de México y, dejo entrever, que existe una posibilidad de que el partido pueda no disputarse o no tener la presencia de los titulares.

Finalmente, Sisniega subrayó que el respaldo de la FIFA no es casualidad, sino el resultado de un trabajo coordinado con autoridades de los tres niveles de gobierno.

“(Infantino) es una voz autorizada, que sabe de las garantías y esfuerzos que se van a hacer en México para que las cosas se hagan de la manera correcta, y sobre todo que la gente que venga sepa que no va a haber ningún problema”, concluyó.