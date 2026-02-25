Isaac Del Toro vs. Pogacar: ¿Supera el mexicano al esloveno a los 22 años? Comparativa Impactante

La irrupción de Isaac del Toro en la escena mundial del ciclismo obliga a hacer comparaciones entre el ciclista mexicano con el fenomenal esloveno Tadej Pogacar.

Con 22 años y tres meses Del Toro presenta un currículum que, en términos cuantitativos, eclipsa al de Tadej Pogacar en diciembre de 2020, cuando tuvo la misma edad. El mexicano acumula 24 victorias profesionales, superando las 17 del esloveno. Esta diferencia resalta una precocidad acelerada en Del Toro, quien ha dominado carreras de una semana y clásicas menores con una frecuencia impresionante.

Sin embargo, la calidad de los logros marca una brecha significativa. Pogacar, a esa misma edad, ya había conquistado su primer Tour de Francia en 2020, un hito que lo catapultó al estrellato mundial. Esta victoria no solo incluyó la general, sino también seis etapas en grandes vueltas (tres en la Vuelta a España y tres en el Tour).

Del Toro fue segundo lugar en el Giro de Italia de 2025, edición que lideró a lo largo de 11 días y en la que ganó una etapa. El mexicano apenas se alista para hacer su debut en el Tour de Francia 2026 con gran expectación a su alrededor, pero en una prueba en la que Pogacar será el líder del equipo UAE Emirates, gracias a sus cuatro victorias en el Tour en su trayectoria.

Un gran punto de comparación entre Del Toro y Pogacar

Un punto de convergencia fascinante es el UAE Tour, carrera World Tour que ambos ganaron a los 22 años. Del Toro demuestra superioridad en timing: lo logró con solo 87 días en sus 22 años, frente a los 159 días de Pogacar. Esta precocidad subraya cómo el mexicano, bajo el ala del equipo UAE Team Emirates, ha optimizado su calendario para acumular éxitos tempranos. En el ranking UCI, ambos se posicionan en el top a los 22 años con Del Toro ya como segundo, Pogacar también ocupaba esa posición a esa edad.

Del Toro no es mero gregario de Pogacar; su trayectoria ya le da un estatus de colíder generacional. Mientras Pogacar se enfocaba en pruebas como el Tour, Del Toro ha construido un repertorio versátil, ganando en terrenos variados y mostrando vatios impresionantes en ascensos como Jebel Hafeet del sábado pasado, la mejor victoria de su trayectoria. Proyecciones para 2026 indican que, si Del Toro mantiene esta racha, podría desafiar récords de Pogacar en etapas y generales.

De la calidad épica de Pogacar a la cantidad prolífica de Del Toro. ¿Podrá el mexicano igualar o superar el legado del esloveno? El Tour de Francia 2026 será clave. Del Toro representa la nueva ola latina, inspirando de aficionados en México y más allá. Con 24 triunfos ya en su haber, su futuro brilla tanto como el de su compañero de equipo, prometiendo duelos internos épicos en UAE.

Comparativa a los 22 años

Victorias:

Del Toro: 24

Pogacar: 17

Títulos en grandes vueltas

Del Toro: 0 (segundo sitio en Giro)

Pogacar: 1

Etapas en grandes vueltas

Del Toro: 1 (Giro)

Pogacar: 6 (tres en Vuelta y tres en Tour)

Triunfos World Tour (General)

Del Toro : 1 (UAE Tour 2026)

Pogacar: 2 (UAE Tour, Tour de Francia)

Clasificación Mundial

Del Toro: 2

Pogacar: 2