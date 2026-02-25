Gukesh, Keymer y Abdu en el Súper Festival de Praga

El monarca mundial Dommaraju Gukesh, de 19 años, enfrenta hoy al estadunidense Hans Moke Nieman en el Súper Festival de Praga que reúne a un grupo de diez jugadores de la elite entre los que figuran siete trebejistas con un Elo superior a los 2,700 puntos entre ellos el alemán Vincent Keymer, cuarto en la clasificación oficial FIDE, el astro uzbeko Nodirbek Abdusattórov, reciente vencedor del prestigioso Tata Steel de Wijk aan Zee, en la posición 12 pero después de esta victoria ascendió a 5º del mundo; y el campeón defensor el GM indio Aravindh, Chitambaram.

El Festival de Praga, a celebrarse del 28 de febrero al 6 de marzo en el hotel San Giovanni de la capital de la R. Checa, reúne poco más 700 ajedrecistas de 54 países, con la atracción principal de los tres grupos Master, Challenger, Future, cada uno con diez jugadores, y el Open con 383, encabezados por los GMs indio Vaibhav (2,569); el italiano Luca Moroni (2,563) y el noruego Simen Agdestein quien fuera el primer entrenador de Magnus Carlsen.

Se desarrollan competencias por fuerza y edades. La República Checa participa con 212 jugadores; Eslovaquia 44, Alemania 37; India 25; Noruega 20; Turquía 17; España 16, Armenia 13… El open da normas oficiales FIDE y los torneos comprenden programas de clásico, rápido, blitz, Fischer-Ramdon ó 960.

Grupo Masters: 1) Vincent Keymer, Alemania, 2,776; 2) Dommaraju Gukesh, India, 2,754; 3) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,751; 4) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 2,725; 5) Parham Maghsoodloo, Irán, 2,708; 6) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,705; 7) Aravindh, Chitambaram, India, 2,708; 8) Nodirbek Yakubboev, Uzbekistán, 2,691; 9) David Antón Guijarro, España, 2,666; 10) David Navara, República Checa, 2,628.

Grupo Challengers: 1) Zhu, Jiner, R. Chica, 2,578; 2) Daniil Yuffa, España, 2,604; 3) Divya Deshmukh, India, 2,497; 4) MI Vaclay Finek, República Checa, 2,538; 5) MI Stepan Hrbek, República Checa, 2,463; 6) Hachym Nemec, República Checa, 2,466; 7) Ganguly, Surya Shekhar, 2,568; 8) Thomas Beerdsen Países Bajos, 2,525; 8) Bejnamín Gledura, Países ]Bajos, 2,652; 9) Jonas Buhl Bjerre, Dinamarca, 2,629.

Emparejamiento de la R-1: 1) D. Gukesh vs. Hans Moke Niemann; 2) Yakkubóev vs. David Antón Guijarro; 3) Jorden Van Foreest vs. Vincent Keymer,; 4) David Navara vs. Parham Maghsoodloo; 5) Nodirbek Abdusattórov vs. Aravindh, Chitambaram, campeón defensor.

Los tres grupos centrales que reúnen a diez jugadores cada uno se realizan en un round robin, una vuelta, nueve rondas, bajo el control de tiempo de 90 minutos para los primeros 40 movimientos, más 30 minutos para el total de la partida con un añadido de 30” desde la primera jugada.

Los favoritos son por conocimiento y Elo, el uzbeko Nodirbek Abdusattorov, el indio D. Gukesh, y el alemán Vicent Keymer y con ellos el neerlandés Jorden Van Foreest, quien llega en espléndido estado de forma tras su victoria en el match contra el turco Ediz Gurel.

El formato del grupo Challenger a semejanza de Wijk aan Zee y otros, concede al vencedor del paso directo al Master del siguiente año. Este años intervienen dos mujeres de la elite :la china Zhu Jiner, de 23 años, segunda en el escalafón mundial de la FIDE con 2,578 puntos y primera en la siembra del Festival de Praga. Jiner fue campeona mundial Sub14 en 2016. Y la GM india, Divya Deshmukh, de 20 años, tercera en la siembra; en en 2024 se proclamó campeona mundial Sub20 en Gandhinagar, Uzbekistán, con 10 de 11 posibles; ocupa el sitio 12 en la lista FIDE con 2,494 puntos Elo.

Zhu Jiner y Divya Deshmukh pertenecen al grupo que va a participar en el Torneo de Candidatas a la corona mundial que se va a realizar el próximo mes de marzo y abril en la Isla de Chipre.

En Batumi, Georgia. Con la idea clara de encaminar a niños al camino atractivo y difícil del campo agonal al más alto nivel de competencia, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)y la FN de Georgia, anunciaron ayer la Copa Mundial de Cadetes en las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub12 diseñada a once rondas bajo el Sistema Suizo, del 15 al 28 de junio de este año y posteriormente en el mismo escenario el Campeonato Mundial en las mismas categorías con la presencia de los ocho mejores jugadores. Batumi con tradición ajedrecística organizó la Olimpiada 2018.

Cada F. Nacional puede invitar a participar con uno o hasta seis jugadores por categoría y género, acompañados por un jefe de delegación. La fecha límite de inscripción es el próximo 15 de abril.

La Solución. El problema fue creado por el compositor poco conocido A. Stravinides y se publicó en el magazine Probleemblad en 1969. El movimiento clave es:

1.Dh8! con la amenaza directa de jaque mate con Dh6. Si: 1...Dh4 2.e3++. El rey no tiene casilla de escape. Si 1...e3 2.Dd4++.