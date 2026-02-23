¿Qué se celebra el 24 de febrero en México?

El 24 de febrero es una fecha dedicada a honrar uno de los emblemas más importantes del país: la Bandera Nacional. En esta jornada se reconoce el valor histórico y el significado que este símbolo tiene para millones de mexicanos, ya que representa la lucha por la independencia, la construcción de la nación y la identidad colectiva.

En escuelas, instituciones y plazas públicas se realizan ceremonias para recordar su origen y reforzar el respeto hacia los símbolos patrios.

La bandera de México Foto: Pexels

La conmemoración fue establecida en 1934; sin embargo, su carácter oficial llegó algunos años después. En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas del Río emitió el decreto que reconoció formalmente esta celebración a nivel nacional cada 24 de febrero.

Desde entonces, el Día de la Bandera forma parte del calendario cívico de México y cada año se llevan a cabo actos protocolarios para destacar su importancia.

Bandera de México Pixabay

El nacimiento de la Bandera Nacional

La historia de la Bandera de México está relacionada con el proceso de Independencia. En 1821, Agustín de Iturbide impulsó el llamado Plan de Iguala, documento en el que se establecieron las bases para la separación de México de España.

A partir de ese momento surgió la bandera trigarante, que llevaba los colores verde, blanco y rojo dispuestos en franjas diagonales.

Bandera de México Pixabay

Estos tonos no fueron elegidos al azar. En su primera interpretación, el blanco simbolizaba la religión católica; el verde representaba la Independencia de México frente a España; y el rojo hacía referencia a la unión e igualdad entre mexicanos, españoles y las distintas castas. Este estandarte marcó el inicio de lo que más tarde se convertiría en la Bandera Nacional.

Los cambios en la bandera

Tras la caída del Imperio de Agustín de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente determinó cambios en el diseño del lábaro patrio. Aunque se conservaron los colores verde, blanco y rojo, el águila dejó de portar la corona imperial y se incorporaron elementos republicanos como las ramas de laurel y encino.

Banderas de México Especial

Más adelante, a mediados del siglo XIX y durante el gobierno de Benito Juárez, el significado de los colores se modificó debido a la separación entre el Estado y la Iglesia. A partir de entonces, el verde comenzó a representar la esperanza; el blanco, la unidad; y el rojo, la sangre de los héroes nacionales.

Un momento clave ocurrió el 24 de febrero de 1984, cuando entró en vigor la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. Esta legislación establece las características oficiales del lábaro patrio, así como las normas para su uso y respeto en actos públicos y privados.

Datos relevantes sobre la Bandera de México

Además de su significado histórico, la Bandera de México ha sido reconocida en distintos ámbitos. En julio de 2008, el portal español 20minutos.es realizó una encuesta en la que fue elegida como la bandera más bonita del mundo, con una votación de más de 901,000 puntos.

Años después, en 2011, la Bandera de México obtuvo un Récord Guinness por contar con el asta más alta de América, alcanzando una altura de 120 metros.

Bandera de México Pixabay

También existe la creencia de que el diseño mexicano es una copia de la bandera de Italia. Sin embargo, la bandera mexicana fue diseñada primero y cuenta con características propias que la diferencian claramente. Entre ellas se encuentran el significado histórico de sus colores, las proporciones oficiales y el escudo nacional, que incluye el águila devorando una serpiente sobre un nopal.

