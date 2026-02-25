Lionel Messi frena el uso de su imagen en la campaña electoral del FC Barcelona

El nombre de Lionel Messi vuelve a retumbar en los pasillos del Camp Nou, pero esta vez no por sus genialidades en el campo, sino por la efervescencia de las elecciones presidenciales del FC Barcelona donde su imagen y la idea de un posible retorno del "hijo pródigo" se está vendiendo como parte de las promesas electorales.

Sin embargo, el astro argentino ha marcado una distancia tajante. Según reportes de Marca, el entorno de Messi asegura que el jugador no desea ser parte del "ruido político" y que el uso de su imagen en pancartas —como la de Marc Ciria con el lema “Ganas de volver a verte”— o las alusiones indirectas de los candidatos se han hecho sin su consentimiento ni conocimiento previo.

El "10" del Inter Miami busca proteger su legado de la manipulación electoral, manteniendo el mensaje de que no intervendrá, ni pública ni privadamente, en el proceso que definirá al próximo mandatario culé donde Joan Laporta busca un nuevo mandato mientras que Víctor Font quiere tomar el relevo.

El "Plan de Retorno" de Víctor Font y las revelaciones de Laporta

A pesar del deseo de neutralidad de Messi, los candidatos siguen utilizando su figura como el principal activo de campaña. Víctor Font, el rival más fuerte de Laporta, asegura tener un proyecto de cuatro años para traer al argentino de vuelta.

En declaraciones exclusivas para Mundo Deportivo, Font afirmó: "Sí, hemos hablado directamente con Messi y personas cercanas a él. Son conversaciones privadas, y siempre hemos mantenido que nadie debería usar a Messi con fines electorales. Nuestro deber es explicar lo que hemos preparado y, si ganamos, finalizar el acuerdo que sea mejor para él y para el club".

El plan de Font se sostiene en tres pilares: convertir a Messi en presidente honorario, crear alianzas comerciales de gran escala y garantizarle una despedida deportiva digna en el nuevo Camp Nou.

Por su parte, Joan Laporta ha optado por la nostalgia y la justificación en su nuevo libro, Así salvamos al Barça. Según extractos publicados por Marca, el actual presidente admite que la relación quedó dañada tras la salida de Messi en 2021, la cual atribuye a las rígidas normas de LaLiga. Sin importar las razones, Messi ha dejado claro que no quiere que su imagen sea usada para inclinar la balanza en las urnas.