Los seis rivales que le quedan a México antes del Mundial ¿qué tan buenos son?

El Tri de Javier Aguirre apela a que el camino que le resta para el Mundial, pueda tener dividendos con los partidos de preparación.

Los seis rivales que restan: Portugal, Serbia, Ghana, Bélgica, Islandia y Australia, son un varipinto paisaje de modelos de juego, técnicas, tácticas y físicos distintos que espera el entrenador nacional, le funcionen para encarar el futuro.

LOS MEJORES: PORTUGAL Y BÉLGICA

Los más potables en cuanto a nivel futbolístico son Portugal y Bélgica. Ambos se hilan en una semana de finales de marzo que será la efectiva para determinar a los jugadores que estarán en la lista definitiva del Mundial.

México reinaugurará el Estadio Azteca frente a Portugal el 28 de marzo. Mexsport

Es en el juego ante Portugal del 28 de marzo, que se espera la participación de Álvaro Fidalgo con el Tri y la reapertura del Estadio Azteca. Además, se mueren de nervios todos los aficionados por ver a Cristiano Ronaldo en el histórico inmueble.

Tres días después, se trasladarán a Chicago para medirse con Bélgica en el Campo del Soldado y entrar en una cuneta de descanso en abril. Los belgas son dirigidos por Rudi García con jugadores de talento como Thibau Courtois, Kevin de Bruyne y Doku.

PUEDES LEER: CHILAVERT HUMILLA A COURTOIS

Portugal es el mejor rankeado en el lugar 6, mientras Bélgica es el noveno.

Cristiano Ronaldo y Portugal temen por el estado del Estadio Azteca. Reuters y Mexsport

AUSTRALIA Y SERBIA

En el décimo sitio del ranking y el 25 ya no se pudieron encontrar rivales para el Tri. Dentro de esos sitios estaban selecciones como Alemania, Uruguay, Irán, Japón, Ecuador y Turquía.

El rival del Tri, Australia es 27 del mundo y jugarán con ellos en el Rose Bowl como penúltimo partido de preparación debido a que se elimina en la zona asiática. Los australianos están clasificados al Mundial.

El otro rival que cierra esta zona es Serbia, que no pudo lograr su pase ni a la ronda de repechaje después de una eliminatoria en la que quedaron detrás de Albania. Son dirigidos por un viejo amado de las Chivas, Veljko Paunovic quien los dirigió en 2023. Los europeos que se espera jueguen en Guadalajara son 39 del ranking y asemejan un poco la forma de juego a República Checa o Dinamarca, rivales más propicios del Tri en su grupo después del repechaje.

Sergej Milinkovic es de los jugadores importantes en Serbia. Archivo

RANKEADOS EN LOS 70

Ghana e Islandia enmarcan los rivales de mejor jerarquía para México en su tramo de preparación. Ghana es 72 del mundo, aunque con todo y eso han clasificado al Mundial de 2026. Fue pensado como sparring de lo que será Sudáfrica, una selección muy parecida en cuanto a velocidad y potencia física.

Islandia, quien jugó su único Mundial en Rusia 2018, será el rival inmediato en Querétaro siendo 74 del ranking FIFA.