México vs. Portugal: la Femexfut anuncia que se mantiene el partido del 28 de marzo 

La Federación Mexicana de Futbol informó que, hasta el momento, no existen cambios en la fecha ni en la sede del partido de preparación rumbo al Mundial 2026 programado para el 28 de marzo en México frente a Portugal. El anuncio se produce en un contexto de alta tensión tras los hechos de violencia registrados en el pasado domingo en el país que, asimismo, llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a manifestar que nuestro país sigue firme como sede de la cita futbolera cuatrienal.

El comunicado, escueto, señala que existe voluntad mutua entre ambas federaciones para mantener el compromiso deportivo, destacando la relevancia del encuentro como parte del proceso de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. El partido ante la selección portuguesa representa una prueba en la planificación y en la estrategia de fogueo internacional.

La Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo."

El entorno de seguridad ha cobrado especial atención luego de reportes relacionados con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras la difusión de dicha información, en diversas regiones se reportaron bloqueos y enfrentamientos, generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

¿Qué ha dicho la Federación Portuguesa al respecto?

Horas antes, la entidad lusitana emitió un comunicado en que manifiesta esperar con ansias el encuentro amistoso previo a la cita mundialista: “La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) también espera con gran expectación este partido, dada su importancia simbólica en la preparación de la Selección Nacional, reconociendo la trascendencia histórica del momento y el valor competitivo que representa”.

Cristiano Ronaldo y Portugal reestrenarán el Azteca. Especial

La Femexfut está en comunicación con las autoridades

Ante este escenario, la Federación Mexicana de Futbol reiteró que mantiene comunicación constante con las autoridades competentes para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados. Además, subrayó que cualquier modificación logística sería informada oportunamente a través de sus canales oficiales.

En términos deportivos, el encuentro contra Portugal representa una oportunidad estratégica para medir el nivel competitivo del combinado mexicano frente a una selección europea de alto calibre. También se considera un evento clave para fortalecer la imagen del país como anfitrión responsable y preparado para eventos de talla mundial.

Por ahora, la postura oficial es clara: el partido se mantiene en pie, mientras se evalúa de manera permanente la situación de seguridad en el país.