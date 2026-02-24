Portugal revela condición para no cancelar partido contra México en el Estadio Azteca

Los ecos sobre lo ocurrido el domingo 22 de febrero con la caída de El Mencho siguen golpeando al deporte en México, y ahora, Portugal lanzó una condición para enfrentarse al Tri en la cancha del Estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo.

En pro de la seguridad de cada uno de los asistentes para este compromiso en el Estadio Azteca que busca marcar un antes y un después en la historia del Coloso de Santa Úrsula, la Federación de Portugal extendió su apoyo a México, sin embargo, fue contundente sobre lo que espera para que el duelo se lleve a cabo conforme a lo establecido:

“La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) también espera con gran expectación este partido, dada su importancia simbólica en la preparación de la Selección Nacional, reconociendo la trascendencia histórica del momento y el valor competitivo que representa”.

Dejando abierta la posibilidad de no disputar el compromiso en el Estadio Azteca, a pesar de que horas antes Claudia Sheinbaum aseguró que ningún invitado tiene que preocuparse durante su estancia en el país durante el Mundial 2026, la FPF advirtió que su Gobierno se encuentra inmerso en la decisión:

“Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Fútbol, entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular”.

Finalmente, la Federación Portuguesa de Futbol reiteró que la seguridad es el elemento más importante para que no terminen cancelando el partido ante la Selección Mexicana, dejando en análisis el compromiso programado para el próximo sábado 28 de marzo:

“La seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”.

Aquí el informe completo de la Federación Portuguesa de Futbol

La reinauguración del Estadio Azteca está programada para el sábado 28 de marzo de 2026 amte Portugal. Mexsport

BFG