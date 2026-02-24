Discurso del Estado de la Unión de Donald Trump: hora, transmisión y agenda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará este martes 24 de febrero de 2026 su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso. El mensaje está programado para las 21:00 horas en Washington D.C., lo que equivale a las 22:00 horas en el centro de México.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través del sitio web oficial de la Casa Blanca, además de cadenas nacionales de televisión y plataformas digitales que cubrirán el evento en tiempo real.

Trump llega a esta cita en un momento de tensión política, tras un revés en la Corte Suprema respecto a su política de aranceles. El mandatario ha prometido un discurso “largo” y desafiante, con el objetivo de reafirmar su liderazgo y contrarrestar las voces que cuestionan su gestión.

Además, busca darle un tono histórico al mensaje en el marco del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, cuya celebración está prevista para el próximo 4 de julio. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó que el discurso tendrá momentos emotivos y otros más ligeros, siguiendo el estilo de presentaciones anteriores.

Agenda y temas principales

Entre los puntos que se espera aborde están los recortes de impuestos promulgados en 2025, la inversión en programas de infancia y la reducción en los precios de la gasolina, además de otros indicadores que el gobierno busca presentar como logros. La narrativa estará orientada a mostrar estabilidad y crecimiento, un terreno que Trump considera central para su administración, en contraste con las críticas que ha recibido por sus políticas comerciales.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó como un honor la presencia de Trump en el Congreso y destacó que desde su regreso al cargo “no ha dejado de trabajar por el pueblo estadounidense y de cumplir sus promesas”.

En redes sociales, Johnson afirmó que “lo mejor está por venir”, en referencia a la agenda que el mandatario busca consolidar. Estas declaraciones reflejan el respaldo político que Trump mantiene en sectores clave del Congreso, lo que le permitirá dar su mensaje con un ambiente favorable en la Cámara.

Significado del Estado de la Unión

En esta ocasión, Trump pretende reafirmar su proyecto económico y político, al tiempo que envía un mensaje de fortaleza en medio de tensiones internas y externas.

El Estado de la Unión es uno de los eventos políticos más relevantes del calendario estadounidense. El discurso será clave para medir el respaldo que conserva en el Congreso y para proyectar la narrativa de su administración en el año del aniversario histórico de la independencia.

La expectativa es que combine cifras económicas con gestos simbólicos, apelando tanto a la emoción como a la razón de los ciudadanos. El tono desafiante que ha prometido apunta a marcar distancia con sus críticos y a reforzar la idea de que su gobierno mantiene el control de la agenda política.

Más allá de los anuncios concretos, el mensaje busca consolidar la imagen de Trump como un líder capaz de enfrentar desafíos y mantener la cohesión nacional.