La logística de seguridad que ayudó al América durante la detención de El Mencho

El América femenil vivió incertidumbre en su estancia en Guadalajara, pero por fin, después de llegar el sábado, pudieron regresar a casa hasta el martes.

En un país que se detiene cuando el crimen organizado dicta el ritmo. Las jugadoras del Club América volvieron de un encierro forzado en una Guadalajara convulsa, pasando los días en el hotel sin saber exactamente su vuelta a Ciudad de México.

Lo que debía ser la fiesta del Clásico Nacional ante Chivas terminó convirtiéndose en un episodio de aislamiento preventivo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera El Mencho, capo mayor del Cartel Jalisco Nueva Generación que paralizó la capital de occidente.

Se rompió la tranquilidad

La normalidad se rompió el domingo 22. Mientras el equipo afinaba detalles en el hotel de concentración para el duelo en el Estadio Akron, las noticias de bloqueos y enfrentamientos comenzaron a filtrar las ventanas.

La orden desde la directiva fue tajante: perfil bajo y resguardo total. Se les prohibió a las jugadoras el uso de redes sociales. En un mundo donde la inmediatez de Instagram o X lo es todo, el América optó por el apagón digital.

Lo más importante era la integridad de las jugadoras, por fortuna pudimos regresar a la Ciudad de México y ahora tenemos que cambiar la mentalidad tras todo lo sucedido", dijo Luis Fuentes, director deportivo.

El lunes 23 fue el día de la espera más larga. El equipo técnico, encabezado por Ángel Villacampa, intentó mantener la forma física en los pasillos.

"El camino al aeropuerto era un cuello de botella logístico y emocional", comentaron fuentes cercanas al club. Los bloqueos en las vías de acceso y el colapso del aeropuerto tapatío, lleno de pasajeros varados y vuelos cancelados, hicieron imposible el retorno.

Luis Fuentes mencionó que las jugadoras tuvieron que cambiar la dinámica del trabajo mientras estaban encerradas en el hotel.

"Fue un poco complicado el cambió de trabajo en el hotel, las circunstancias fueron ajenas a nosotros, pero tratamos de hacer bien las cosas. Al final lo importante es que estamos sanos y salvos".

Luis Fuentes, director deportivo del América Femenil estuvo atento a la seguridad de sus jugadoras. @AmericaFemenil

Camionetas particulares

El desenlace llegó el martes. Para evitar el foco de atención que supone el autobús oficial del club —un blanco fácil y llamativo en una ciudad bajo alerta—, la logística cambió radicalmente. Las jugadoras abandonaron el hotel de forma discreta, repartidas en camionetas.

A las 12:30 del mediodía, el vuelo finalmente tocó pista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las jugadoras bajaron del avión con la sensación de quien sale de una burbuja de tensión. El Clásico se jugará después; por ahora, la victoria fue simplemente volver a casa.