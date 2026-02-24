Cenizas y silencio, el precio tras caída de El Mencho; testigos narran cómo vivieron captura

El camino hacia el pintoresco Rincón de los Pastores, usualmente transitado por turistas, quedó marcado por el crimen: zanjas cavadas con maquinaria pesada y los restos calcinados de 15 vehículos que cortan el paso recibían ayer a cualquiera que intentara acercarse.

Tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Jalisco inició la semana con un silencio sepulcral interrumpido únicamente por los sobrevuelos de helicópteros y el patrullaje de convoyes militares que advertían del peligro en la zona.

Excélsior logró llegar a la zona donde fue emboscado el capo más buscado; sin embargo, antes de arribar se encontró con militares y elementos de la Guardia Nacional que resguardaban el área.

El saldo de la violenta respuesta criminal fue vasto. De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, los disturbios dejaron hasta ayer por lo menos 41 personas detenidas, 20 de ellas por actos de violencia y 21 por saqueos, así como 37 enfrentamientos registrados.

Incendios en Jalisco del domingo 22 de febrero, durante el operativo contra El Mencho.

El asedio criminal convirtió la carretera de acceso a Tapalpa en una vía completamente desierta, en la que un automovilista se detuvo para alertar que había sujetos armados.

Diez kilómetros antes del ingreso, se observó un OXXO completamente calcinado y ya en el Pueblo Mágico, las calles lucieron vacías: pocos comercios abiertos, hoteles cerrados y muy escasos turistas se atrevieron a salir.

Desde el hotel se veía el humo de donde fue el evento, y estuvimos escuchando que había bombas, viendo los helicópteros y escuchando lo que la gente platicaba al respecto”, relató Lesly, turista de Zacatecas.

En el centro del municipio, los habitantes se dijeron temerosos de hablar.

Estar en casa, tranquilos y esperando noticias es lo único que se puede hacer en estos momentos. Intentamos regresar a Guadalajara esta mañana (ayer) y no se puede, así que nos quedamos aquí”, señaló Raúl, originario de España.

Sin distinción

Desde los hoteles de lujo en Puerto Vallarta el ambiente también fue ayer de parálisis total.

Los habitantes, atrapados entre el desabasto de combustible y el cierre de escuelas, describieron los hechos violentos del fin de semana como una experiencia de “puro terror”.

Perdimos hasta de trabajar, por lo mismo de que no hay transporte, no hay nada. Si no trabaja uno, no nos pagan. Como trabajamos en hoteles, lo que les importa es que se presente uno, pero en esta situación…”, dijo un habitante del puerto.

“De terror, fue un caos, que todavía está uno enfermo de los nervios, bien asustado. Sale uno con miedo a las calles porque no sabe qué es lo que vaya a pasar”.

Varias gasolineras permanecen cerradas, lo que ha generado que la ciudadanía haga largas filas en las pocas que están abiertas.

Yo nunca había visto una cosa así, mucho terror, algo nunca visto, algo que uno dice: ¿qué es esto?, ya que se acabe, qué cosa tan espantosa, una lluvia de balas. Yo nunca lo había vivido”, comentó Catarino González, habitante de Vallarta.

Mientras tanto, el gobierno del estado informó durante la mesa de seguridad que las vialidades afectadas por criminales ya habían sido liberadas, por lo que la circulación se recuperó de forma parcial en distintos puntos del estado.

Es momento de recuperar nuestra ciudad y nuestro estado”, aseguró más tarde el gobernador Pablo Lemus, tras asegurar que valoraban la situación general para salvaguardar a las personas.

*mcam