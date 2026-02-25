Sacudida al equipo mexicano de béisbol, se baja Ramón Urías para el Clásico Mundial

El béisbol siempre tiene una curva preparada, y esta vez le tocó a la Selección Mexicana. Cuando parecía que todo estaba blindado con la experiencia de los mayoristas, se confirmó una baja que duele en el esquema de Benjamín Gil: Ramón Urías no vestirá la verde.

El mayor de la dinastía de Magdalena de Kino ha decidido dar un paso al costado tras amarrar un nuevo contrato con los St. Louis Cardinals. Urías, quien presume un guante de oro en la antesala, prefirió concentrarse en asegurar su lugar con los "Pájaros Rojos" y pelear por la titularidad, dejando un hueco difícil de llenar.

Ramón Urías firmó por 2 millones de dólares con los Cardenales de San Luis y busca relanzar su carrera en 2026. Archivo

Ante la salida del sonorense, el alto mando mexicano activó el "plan de emergencia" y llamó a un joven que viene empujando fuerte desde las sucursales: Ignacio "Nacho" Álvarez Jr.

Pertenece a los Atlanta Braves, equipo con el que ya suma dos años de experiencia profesional desde que fue drafteado en 2022.

Nacho Álvarez en la antesala en un juego con los Bravos. MLB

Es un auténtico "utility" del infield; domina tanto la segunda como la tercera base, además de haber patrullado las paradas cortas en ligas menores. Aunque ya tuvo sus "probaditas" de café en el equipo grande de Atlanta, el grueso de su fogueo ha sido en sucursales (Triple-A y Doble-A).

La baja de Urías no llega sola y se suma a una lista de ausencias que empiezan a preocupar a la fanaticada mexicana. México tendrá que remar contra corriente sin Isaac Paredes, otro cañonero de respeto que suele ser garantía de poder en las esquinas y sin José Urquidy, con un brazo derecho de Mazatlán, cuya experiencia en Series Mundiales y temple en la loma se extrañarán.