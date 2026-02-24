“El Mencho” y su último refugio entre el altar a San Judas y el Salmo 91

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, pasó sus últimos momentos en el fraccionamiento Tapalpa Country Club, en el municipio de Tapalpa, donde fuerzas federales desplegaron un operativo terrestre y aéreo para ubicarlo y capturarlo, de acuerdo con reportes oficiales.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue localizado en la residencia número 39, una cabaña de dos niveles construida con ladrillo, madera y teja. Elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional forzaron la entrada principal, luego de que el objetivo intentara escapar hacia los matorrales cercanos.

Entre un altar y provisiones

En la planta baja se hallaron cocina y comedor con abundantes alimentos, principalmente frutas, verduras, cortes de carne y pescado. También fue localizado un medicamento denominado Tationil Plus.

El inmueble contaba con cuatro recámaras desordenadas, con ropa, perfumes y artículos de higiene personal. En una de ellas se encontró un pequeño altar con imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel, junto con una carta fechada en enero de 2026 que citaba el Salmo 91:

“La desgracia no lo alcanzará ni la plaga se acercará a su tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que los escolten en todos sus caminos...”

También se aseguró un libro de oraciones de Santa Rita de Casia y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.

Tapalpa como presunto enclave financiero del CJNG

Más allá del operativo, investigaciones periodísticas apuntan a que Tapalpa no era un refugio casual. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con base en registros de autoridades estadounidenses, documentó que la zona estaba bajo observación internacional por presuntas operaciones de lavado de dinero.

Desde marzo de 2020, la Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló a Tapalpa como punto relevante dentro de la estructura financiera vinculada al CJNG y al grupo conocido como Los Cuinis.

De acuerdo con documentos citados por MCCI, complejos como Las Flores Cabañas y Cabañas La Loma fueron identificados como presuntos negocios fachada. Las Flores Cabañas estaba bajo investigación desde 2015, mientras que Cabañas La Loma fue sancionada en 2017. Para 2020, ambos establecimientos fueron formalmente catalogados como entidades vinculadas a la estructura financiera del cártel.

Inteligencia militar y rastreo previo al operativo

Durante la conferencia matutina, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la inteligencia militar logró rastrear a una persona cercana a una de las parejas sentimentales de Oseguera Cervantes.

El 20 de febrero, dicha persona fue trasladada a una de estas instalaciones para reunirse con el capo. El 21 de febrero se obtuvo información de que “El Mencho” permanecía en el sitio acompañado de un círculo de seguridad, lo que permitió activar el despliegue táctico.

Las imágenes difundidas tras el operativo muestran que las cabañas funcionaban no solo como presuntos centros de blanqueo de capitales, sino también como puntos de extracción y resguardo estratégico bajo protección armada.