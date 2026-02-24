Atacan a balazos a la alcaldesa de Bacanora, Sonora; su hijo murió en el lugar

La presidenta municipal de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich, fue atacada a balazos durante las primeras horas de este martes mientras transitaba por la carretera Hermosillo–Mazatán, a la altura del kilómetro 60. De acuerdo con los primeros reportes, la funcionaria sobrevivió al atentado, aunque resultó gravemente herida. Su hijo, quien viajaba con ella, perdió la vida en el lugar.

El fiscal de Sonora, Gustavo Salas Chávez, confirmó que la alcaldesa fue agredida con armas de fuego mientras viajaba en una camioneta junto con su hijo. El vehículo fue alcanzado por otro automóvil que, tras un intento de rebase, abrió fuego contra el conductor. Los disparos se concentraron en el costado izquierdo y en la parte frontal de la unidad.

“En las primeras investigaciones que hemos hecho, ya podemos confirmar que las personas que viajaban a bordo de la camioneta salieron de Hermosillo rumbo a Mazatán. En el vehículo iban la presidenta municipal de Bacanora y su hijo”

“Aproximadamente en el kilómetro 60 intentaron rebasar a otro automóvil, el cual no lo permitía, y tuvieron un incidente de tránsito durante la maniobra. Posteriormente, ese mismo vehículo los alcanzó y comenzó a disparar contra el conductor de la camioneta”, agregó.

Respecto al estado de salud de la alcaldesa, el fiscal comento que “la presidenta municipal se encuentra con golpes, ya que el vehículo salió de la carretera, pero se reporta fuera de peligro y sin lesiones producidas por arma de fuego”.

Las autoridades señalaron que, por el momento, no existen elementos que permitan afirmar que se trató de un ataque directo contra la alcaldesa. La versión preliminar apunta a un incidente de tránsito que derivó en la agresión armada. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer si el atentado estuvo dirigido específicamente contra la funcionaria municipal.

Sobre el ataque, el fiscal aseguró que no tiene relación con los hechos registrados en las últimas horas en otros puntos del país.

“Los disparos se agruparon tanto en el lado izquierdo de la puerta del conductor como en la parte frontal, donde la agresión fue dirigida concretamente contra él y no contra la acompañante"

“Son bastantes los impactos que presenta el vehículo, tanto de frente, a la altura del parabrisas del lado del conductor, como en la puerta izquierda del mismo sitio”, concluyó.