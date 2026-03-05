Nicolás Larcamón se resigna a la salida de Erik Lira y ya tiene a su reemplazo en Cruz Azul

La planificación de Cruz Azul sufrió un revés inesperado debido al calendario de la Selección Mexicana. De cara al Mundial 2026, las autoridades de la FMF, encabezadas por Ivar Sisniega y Duilio Davino, confirmaron que los clubes cedan obligatoriamente a sus seleccionados a partir del 6 de mayo. Esta decisión de Javier Aguirre dejó a La Máquina en una posición comprometida, pues perdería piezas clave para la fase final del Clausura 2026, una de ellas es Erik Lira, aunque Nicolás Larcamón ya tendría a su reemplazo listo.

Erik Lira jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

El estratega argentino entendió que no contará con su contención estelar para la Liguilla, ya que Lira es un inamovible en la lista definitiva de la Selección Mexicana para el debut mundialista ante Sudáfrica. Sin embargo, lejos de lamentarse, el cuerpo técnico celeste trabajó a marchas forzadas para encontrar una solución interna que mantenga el equilibrio en el mediocampo del equipo capitalino.

AMAURY GARCÍA: EL ELEGIDO POR NICOLÁS LARCAMÓN

Diversos reportes cercanos a la institución cementera señalan que Amaury García recibió el voto de confianza de Nicolás Larcamón para ocupar la vacante que dejará el dorsal número 6. El futbolista, surgido de las fuerzas básicas de Pumas, se ganó un lugar en la consideración del timonel gracias a su disciplina táctica y su capacidad de recuperación. Aunque su llegada a la institución ocurrió durante la etapa de Martín Anselmi en el verano de 2024, es bajo el mando de Larcamón donde encontró una proyección real.

Amaury Garcia robándole el balón a Franco Rossi. Mexsport

El volante de 24 años se perfila como el "reemplazo perfecto" debido a sus condiciones físicas y su entendimiento del sistema actual. A pesar de que la sombra de Erik Lira es alargada, García demostró en los entrenamientos que tiene el temple necesario para cargar con la responsabilidad de la titularidad en un club con la exigencia de Cruz Azul.

EL FOGUEO ESTRATÉGICO DE NICOLÁS LARCAMÓN EN EL CLAUSURA 2026

La apuesta por Amaury García no es una improvisación de último minuto. El director técnico de Cruz Azul preparó el terreno de forma meticulosa a lo largo de las jornadas recientes del futbol mexicano. Las estadísticas no mienten: el mediocampista nacido en la CDMX ingresó desde la banca en seis de los nueve partidos disputados en el actual certamen. Aunque todavía no suma titularidades en el torneo doméstico, sus 95 minutos acumulados sirvieron para que se adapte al ritmo que exige la Primera División.

Nicolás Larcamón junto a Erik Lira. Mexsport

Su participación más destacada ocurrió en la Concacaf Champions Cup, donde arrancó de inicio en la goleada histórica frente al Vancouver FC. Ese partido sirvió como termómetro para que el cuerpo técnico evaluara su rendimiento bajo presión internacional. Ahora, con la inminente concentración de Erik Lira con la Selección Mexicana, la oportunidad de oro llegó para el canterano universitario. Nicolás Larcamón confía en que el proceso de fogueo rinda frutos justo cuando el equipo más lo necesite, buscando que la ausencia de Lira no pese en las aspiraciones de título de la escuadra cementera.