Kevin Mier volvió a jugar con Cruz Azul en el Clausura 2026 tras superar grave lesión

La afición de Cruz Azul respira con profundo alivio, pues el arco de La Máquina recuperó a su guardián principal. Después de cuatro largos meses de incertidumbre y rehabilitación continua, el portero colombiano Kevin Mier volvió a pisar una cancha de manera oficial. Esta noticia sacudió positivamente el entorno de La Noria, ya que el arquero cerró por fin la etapa más oscura de su trayectoria profesional para enfocarse nuevamente en el futbol y en recuperar su protagonismo.

Kevin Mier realizando una atajada con el pie. Foto de X: @AzulBasicas

EL FIN DE LA PESADILLA DE KEVIN MIER EN LA LIGA MX

Para entender la magnitud de este regreso, es necesario recordar el calvario que vivió Kevin Mier. Todo ocurrió durante la fatídica Jornada 17 del certamen pasado, en un intenso choque contra los Pumas. En aquella tarde, una durísima entrada por parte de Adalberto Carrasquilla provocó una severa fractura de tibia que enmudeció a todos los seguidores celestes en las gradas. El diagnóstico médico obligó al jugador a ingresar de urgencia al quirófano, lo que marcó el inicio de una recuperación física y mental sumamente desgastante.

Fueron semanas de trabajo silencioso, terapias interminables y mucha resiliencia. Sin embargo, todo el sacrificio rindió frutos espectaculares. El cuerpo médico otorgó el alta definitiva y el cuerpo técnico decidió darle minutos para que retomara la confianza bajo los tres postes, demostrando una fortaleza admirable que hoy aplaude toda la institución de Cruz Azul.

Kevin Mier a punto de despejar el balón. Foto de X: @AzulBasicas

LIDERAZGO INTACTO Y RUMBO AL PRIMER EQUIPO

El esperado retorno se dio en la categoría Sub-21, durante el duelo correspondiente a la novena fecha frente a Santos Laguna. En este encuentro, Kevin Mier no solo saltó al césped como titular indiscutible, sino que también portó el gafete de capitán. Este detalle confirmó la jerarquía que el arquero mantiene dentro del club y reflejó el respaldo absoluto que el cuerpo técnico le brinda.

La reaparición del talentoso cancerbero representó una inyección de ánimo fundamental. Durante su largo periodo de inactividad, el equipo ajustó sus piezas de gran forma y encontró en Andrés Gudiño a un relevo de altísimo nivel que defendió la portería con seguridad. No obstante, el esquema táctico extrañaba la visión de campo y el excelente manejo de balón con los pies que tanto caracteriza al colombiano.

El objetivo inmediato del jugador es acumular minutos de forma progresiva. La idea central de la institución es que recupere su ritmo competitivo sin apresurar los procesos médicos ni deportivos. Los aficionados inundaron las redes con mensajes de apoyo al enterarse de que Kevin Mier volvió a jugar con Cruz Azul, pues saben que la sana competencia interna elevará el nivel del equipo y será vital para buscar el ansiado título en este Clausura 2026.