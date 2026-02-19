Ni los cinco goles lo salvan: El error táctico de 'La Hormiga' González que Milito le exige corregir

Guadalajara encontró en Armando 'Hormiga' González un nombre repetido en el marcador y en la discusión pública. Desde el cierre del torneo pasado su figura creció hasta colarse en la agenda de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA.

En el Clausura 2026 suma cinco anotaciones. La más reciente definió el Clásico Nacional en el Estadio Akron. Con ese gol, el delantero rompió una sequía rojiblanca de más de 400 minutos sin marcarle al América y anotó en su segundo Clásico consecutivo. El triunfo mantuvo a Chivas con seis victorias en el inicio del torneo, registro sólo superado por las ocho que el propio club tapatío firmó en el Bicentenario 2010.

La liga lo nombró a Armando como Jugador de la Jornada. La tabla de goleo lo ubica entre los más productivos del certamen. En los debates televisivos su nombre aparece junto a delanteros consolidados, con llamados públicos para verlo en el siguiente microciclo de la selección.

El detalle que Milito repite en cada práctica

En medio de la euforia, el entrenador del rebaño, Gabriel Milito eligió una frase breve para enfriar el entusiasmo. El entrenador destacó la racha del atacante, su presión en salida rival y sus desmarques, pero insistió en una tarea pendiente.

Un 9 necesita goles de confianza. También necesita retener la pelota, jugar de espaldas y dar continuidad. Cuando no lo hace bien, el equipo queda expuesto al contragolpe”, explicó el técnico en conferencia de prensa durante esta semana que preparan el encuentro contra el Cruz Azul.

El Clásico ofreció la escena que sostiene su argumento. Al minuto 70 González perdió un balón que no logró proteger. La jugada dejó a Chivas mal parada. Milito ordenó el ingreso de Ricardo Marín para asegurar la posesión en los últimos minutos.

La secuencia no opacó el resultado ni la racha del delantero. Confirmó el punto técnico que el cuerpo técnico repite desde pretemporada.

Con margen de maniobra

González, atacante sub 23, se consolidó como referencia ofensiva del equipo. Su movilidad entre centrales y su lectura de espacios explican la seguidilla de goles. En los duelos cerrados, su equipo busca una variante adicional, el control de espaldas para descargar a los mediocampistas.

Especialistas en desarrollo ofensivo señalan que esa habilidad define la estabilidad de un 9 moderno. La transición rápida de la Liga MX castiga cada pérdida en zona media. Un balón retenido puede significar pausa, un giro mal ejecutado abre la puerta al contraataque.

Chivas lidera el torneo y su delantero vive su mejor racha. Milito mira el marcador y también el detalle que separa a un goleador en forma de un delantero completo. En Guadalajara celebran cada tanto. En Verde Valle repiten un ejercicio simple, recibir, girar, soltar. La Hormiga escucha, anota y vuelve a intentarlo.