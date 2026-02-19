¿Qué no hacer después de recibir la vacuna del sarampión?

La aplicación de la vacuna contra el sarampión necesita de algunos pasos sencillos para que el organismo reciba la dosis sin problemas. Evitar ciertas actividades después de acudir al centro de salud ayuda a que las defensas se vuelvan más fuertes.

Si se siguen estas recomendaciones, se asegura que la protección funcione de manera adecuada. Así, ese pequeño pinchazo se convierte en un escudo para toda la vida contra esta enfermedad.

Hay algunas recomendaciones a seguir luego de aplicarse la vacuna contra el sarampión. Canva

¿Qué no es recomendable hacer luego de recibir la vacuna contra el sarampión?



Al salir de la cita médica, existen algunas reglas que es mejor no romper para que el cuerpo fabrique sus defensas con calma. La ciencia ofrece algunas prohibiciones para que no existan molestias innecesarias en el brazo y la protección sea total.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC) y el Servicio de Salud del Reino Unido (NHS), se debe evitar lo siguiente:

Cero masajes : Frotar fuertemente la zona vacunada aumenta el dolor local y la inflamación del tejido.

Nada de aspirinas : Jamás se debe administrar este medicamento a menores de 16 años debido al riesgo de complicaciones graves.

Cuidado con otras vacunas: Es necesario aguardar al menos cuatro semanas antes de recibir la vacuna contra la fiebre amarilla.

Nunca es recomendable masajear el hombro tras recibir la vacuna contra el sarampión. Canva

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión?



Es normal que el cuerpo mande algunas señales mientras procesa la dosis. Esto solo significa que las defensas ya están trabajando. La mayoría de la gente siente molestias leves que se quitan en pocos días, como menciona MedlinePlus:

En el lugar de la inyección: Es común que aparezca un poco de dolor, la zona se vea roja o se forme una pequeña protuberancia donde entró la aguja.

Puede presentarse un poco de fiebre o que salgan unas manchas rojas muy ligeras en la piel. Después de una o dos semanas: A veces se inflaman un poco los ganglios o pueden doler ligeramente las articulaciones.

A veces se inflaman un poco los ganglios o pueden doler ligeramente las articulaciones. Casos muy raros: Si la fiebre sube demasiado, existe un riesgo mínimo de que ocurra una convulsión o una alergia fuerte, por lo que siempre se debe estar pendiente.

No es recomendable dar aspirinas a los niños. Canva

¿Qué hacer ante los efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión?



Si la vacuna provoca una sensación de decaimiento, no hay que alarmarse, ya que el reposo facilita la formación de las defensas. Escuchar al organismo y permitirle un periodo de descanso asegura una recuperación rápida y efectiva.

Esto se debe hacer para lidiar con los efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión, de acuerdo con NHS:

Descanso constante: El reposo ayuda al cuerpo a concentrar su energía en la respuesta inmunológica.

Observación clínica: Se debe contactar al médico si las molestias persisten por más días de lo esperado.

Atención de urgencias: Es necesario acudir al hospital ante dificultad para respirar o la presencia de convulsiones.

Es importante descansar para permitir al sistema inmune responder a la vacuna contra el sarampión. Canva

¿Cuántas dosis de la vacuna contra el sarampión debo recibir?



Tener las dosis completas es lo que realmente protege para siempre. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estas son las veces que se debe acudir por el refuerzo:

Dosis cero : Se aplica a bebés de seis a 11 meses en casos de viaje internacional o ante un brote activo.

Primera dosis: Se administra a los niños al cumplir el primer año de edad.

Segunda dosis : Cierra el esquema preventivo entre los dieciocho meses y los seis años de edad.

Refuerzos en adultos: Se requieren una o dos dosis adicionales si no existen pruebas de haber recibido la vacuna.

Acudir a las clínicas y mantener la cartilla actualizada asegura una vida libre de las complicaciones asociadas a este virus, como la neumonía que suele afectar a los menores de cinco años.