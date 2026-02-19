El presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), cercano de Messi, tiene prohibido salir del país

La Justicia argentina citó este jueves a brindar declaración indagatoria al presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, imputado en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes y otros tributos, y prohibió su salida del país.

La decisión, dictada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, alcanza también a otros altos dirigentes de la entidad: al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al director general, Gustavo Roberto Lorenzo, al secretario general, Cristian Ariel Malaspina, y a su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez.

Según trascendió en medios argentinos, el juez fijó las fechas para las comparecencias, siendo las primeras las de los principales implicados:

Como medida preventiva, el juzgado dispuso la prohibición de salida del país tanto para Tapia como para Toviggino, buscando asegurar su comparecencia en el expediente y hasta tanto se resuelva su situación procesal.

La causa investiga una supuesta maniobra de omisión en el depósito de tributos que ascendería a más de 19 mil 300 millones de pesos argentinos (unos 13.687 dolares). La investigación fue iniciada a raíz de un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante.

Según la documentación, la maniobra se vincula a 69 hechos independientes ocurridos en el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La hipótesis fiscal, sostenida por la querella, es que estos fondos habrían sido retenidos por la AFA, pero no ingresados al fisco dentro del plazo legal, descartando una "imposibilidad material de pago" y reforzando la idea de una decisión deliberada de no depositar los tributos.

Directivos de la AFA, investigados por la justicia argentina. X: @afa

De forma paralela, los abogados de la AFA ya apelaron ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo a un planteo de sobreseimiento por "excepción de falta de acción", lo que implica que el Tribunal de Apelaciones revisará esa decisión en el marco del proceso.

Tapia, un cercano de Messi

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, mantiene una estrecha relación personal y laboral con Lionel Messi, pilar de su gestión que llevó a la Selección Argentina a ganar la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024. Tapia impulsa la continuidad de Messi hacia el Mundial 2026.

Hay varias fotos de Tapia con Messi, a menudo con Rodrigo De Paul, tomando mates, funcionando como un símbolo de la "cábala" del ciclo del director técnico Scaloni. Tapia ha realizado visitas al entorno de Messi en Miami para la planificación del año de la selección, incluyendo el periodo previo a las eliminatorias de 2025.

A principios de este año, la relación sigue sólida en el marco de la preparación para los siguientes desafíos de la Albiceleste, consolidada bajo la conducción de Tapia y el liderazgo en la cancha de Messi.