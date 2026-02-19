“!¡Me encantan los abucheos!”: Jana Gutiérrez ya calienta el Clásico de Chivas vs América

Jana Gutiérrez, media defensiva del América Femenil, no se guarda en orgullo al tratarse del Clásico Nacional y menos de visita a Guadalajara. Los abucheos y pasión la envalentonan.

“A mí me encanta, es un sabor diferente, se siente muy sabroso este clásico, desde toda la semana lo preparamos y cuando llega ese día, las sensaciones suben y los duelos individuales todos quieres ganarlos, ganar cada pelota, ser súper intensa, a mí me encantan, es de mis partidos favoritos”, expresó enérgica Jana Gutiérrez.

La jugadora de las Águilas del América incluso le puso de su cosecha, para dejar ver que ella y sus compañeras mentalmente no se achican una vez plantadas sobre el Estadio Akron.

“¡Me encanta jugar en el Akron! Me encanta recibir abucheos (de la afición rival), que me digan de todo, me prende más y me motiva… El césped está horrible, pero todo lo demás, tanto los vestidores y el ambiente, todo lo demás es increíble”, expresó en una zona mixta celebrada en las instalaciones de Coapa.

Jana Gutiérrez, con el andar del tiempo tras su debut profesional en la Liga MX Femenil (febrero del 2018), no sólo ha encarado clásicos como americanista, también lo hizo con la camiseta de los Tigres (Apertura 2021-Clausura 2024).

“Es diferente este clásico contra Chivas, los dos son muy importantes, no diré que uno es menos que otro, al contrario, se sienten al máximo, uno es el regio y el otro nacional”.

De igual modo, Jana Gutiérrez presumió el favoritismo que persigue a las Águilas del América a pesar del empate ante Rayadas de Monterrey la jornada anterior (1-1), incluso dejó ver que las azulcremas son objeto de ambición del resto de los equipos de la Liga MX Femenil.

“Hemos estado muy bien en el torneo, simplemente el empate allá tuvo cero oportunidades (Rayadas), pero por un error nuestro metieron, pero bien, los números de los clásicos siempre están a nuestro favor y ojalá siga así. Compañeras de otros equipos nos dicen que ‘ustedes son las mejores, con ustedes nos dan bono’, todos quieren ganarnos, por eso todos los partidos son súper difíciles”, refirió sobre los 17 juegos sin perder ante Chivas en los últimos 20 clásicos.

Sin complejos, sin Scarlett Camberos ni Kiana Palacios

Por otro lado, la volante Sarah Luebbert, se mostró privilegiada de vivir otro clásico más en su segundo ciclo como americanista.

“Es un partido muy importante, seguir trabajando en lo nuestro y ser mejores cada día. Tengo muchos recuerdos de clásicos, la pasión es la mejor palabra, son difíciles tenemos que llegar muy concentradas”.

La estadounidense también aseguró que la visita de este 22 de febrero al Estadio Akron no las rebasa emocionalmente, lo mismo que el subliderato de las Chivas (22 puntos) en el torneo Clausura 2026.

“Sí, Chivas es un equipo fuerte, están segundo lugar, por eso siempre nos preparamos fuerte. Vamos con todo”.

Sin embargo, la ausencia de Scarlett Camberos, por expulsión, y de Kiana Palacios, quien dejará al América para jugar en Estados Unidos, Sarah Luebbert exhortó a la calma.

“Tenemos un plantel muy bueno con buenas jugadoras, entrenamos para esas situaciones, entonces así seguimos. (El estadio Akron), es difícil, pero divertido, porque se siente esa presión, la gente gritando ya sea para Chivas o para nosotras, los partidos así me gustan, así sacamos nuestra mejor versión, debemos seguir así para disfrutar y ser las mejores”, añadió la consentida de la afición americanista.

América, hoy en el tercer lugar de la clasificación con sólo un punto de diferencia de Chivas, se medirá a las rojiblancas este 22 de febrero, en punto de las 17:00 horas, en actividad correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.