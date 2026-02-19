¡No eran los tamales! Menor en Puebla dio positivo a fentanilo por medicamento

El caso de los menores intoxicados en Huauchinango, Puebla tras haber comido tamales en un puesto callejero el pasado 14 de febrero dio un nuevo giro, luego de que las autoridades del estado aclararon que el positivo a fentanilo en una menor de 10 años no fue por haber ingerido dicho alimento.

El pasado sábado 7 menores fueron ingresados al Hospital General de Huauchinango tras presentar una intoxicación alimentaria luego de haber consumido tamales en un puesto callejero en la colonia El Potro. Entre ellos se encuentra una niña de 10 años que en la prueba toxicológica dio positivo a dicha droga.

Sin embargo, tras el avance de las investigaciones la Fiscalía de Puebla aclaró que si bien la niña que permaneció hospitalizada dio positivo a fentanilo no fue por la ingesta de los tamales, sino debido que se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas al tener una estancia mayor a 10 horas en el hospital.

"A la menor que permaneció hospitalizada se le practicó la prueba de antidoping, la cual reportó resultado positivo cualitativo a barbitúricos, metadona y fentanilo", indicó la fiscalía y agregó que la niña de 10 años estaba orientada, con lenguaje coherente y congruente, neurológicamente íntegra, pero con diagnóstico de intoxicación alimenticia más crisis convulsiva.

Aseguran tamales con los que se intoxicaron menores

Como parte de las investigaciones que realizan las autoridades en Puebla se procedió al aseguramiento de muestras de los tamales que comieron los menores que se intoxicaron, así como de la orina de los afectados y de adultos que también los consumieron.

Los análisis toxicológicos practicados a las muestras de orina dieron negativo a drogas, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos, por lo que sólo la menor que permaneció hospitalizada es la única que dio positivo a fentanilo.

Hasta ahora, las muestras de los tamales siguen en proceso de análisis especializado a través de cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas, a fin de determinar con exactitud el origen que provocó la intoxicación alimentaria en los menores.

Fiscalía de Puebla abre carpeta de investigación

La Fiscalía de Puebla abrió una carpeta de investigación tras la intoxicación alimentaria en los menores en Huauchinango luego de haber consumido tamales en un puesto callejero.

La dependencia estatal sigue con las diligencias, entre ellas entrevistas, análisis periciales y revisión de indicios, a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Intoxicación por tamales llega a la mañanera

El caso de la intoxicación alimentaria de siete menores tras el consumo de tamales en Huauchinango, Puebla, llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue consultada al respecto del positivo por fentanilo que dio una menor.

Al respecto, la presidenta dijo que debía hacerse una investigación para confirmar la presencia del fentanilo en los tamales, por ello, instruyó al gabinete de seguridad, junto con la Secretaría de Salud investigar el caso.

"Estamos averiguando, le pedí al gabinete de seguridad junto con Salud si realmente fue fentanilo y también cómo es que llegó el fentanilo a los tamales. El fentanilo es muy tóxico, muy venenoso, muy dañino, entonces con muy poquito puede causar incluso la muerte.

"Entonces realmente hay que averiguar si fue fentanilo, segundo cómo llegó a este alimento y tercero ya las investigaciones por el asunto. Antes de nosotros confirmar tiene que haber una investigación de la fiscalía con sus peritos y el gabinete de seguridad y salud", dijo la presidenta.

