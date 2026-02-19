El beisbol regresa. Cómo ver los primeros juegos de pretemporada de Grandes Ligas

Tras el fin de la temporada pasada con el bicampeonato de los Los Dodgers de Los Ángeles inició el ayuno beisbolero que, tras 111 días, terminará este viernes. El beisbol de Grandes Ligas vuelve con los primeros siete juegos de pretemporada y la maquinaria de la campaña 2026 comienza a tomar forma.

El arranque se dará en los complejos de Arizona y Florida, sedes tradicionales de la Liga del Cactus y la Liga de la Toronja, donde las 30 organizaciones buscarán ponerse a tono para el inicio de la temporada regular el próximo 28 de marzo. El objetivo es claro: ajustar ritmo, evaluar talento y perfilar el roster definitivo.

Los primeros días del Spring Training suelen estar reservados para peloteros con etiqueta de prospectos o como invitados fuera del roster, quienes pelean por un lugar para el Día Inaugural, mientras que las figuras estelares entran en ritmo de manera progresiva. Sin embargo, este año el escenario podría ser distinto, ya que muchos jugadores llegarán con mayor carga competitiva para estar listos rumbo al Clásico Mundial de Beisbol.

En nuestro país, el foco estará en los 44 peloteros mexicanos que aparecen en las listas de pretemporada de los 30 clubes. Entre contratos garantizados e invitaciones al campamento, el Spring Training representa una evaluación constante. Un relevo sólido, un turno productivo o una jugada defensiva impecable pueden cambiar el rumbo del inicio de una temporada.

El primer juego entre equipos de Grandes Ligas será a las 12:05 horas, tiempo de Ciudad de México, con la visita de los Los Yankees de Nueva York , quienes buscan este año cortar una sequía de 17 añossin ganar la Serie Mundial, a Sarasota, Florida, para enfrentar a los Los Orioles de Baltimore . Ese encuentro estará disponible en MLB.TV para los usuarios ya suscritos al servicio para la temporada 2026, o para quienes lo tuvieron en 2025 y aún no renuevan.

En ese mismo esquema se transmitirá el juego entre los Los Medias Rojas de Boston y los Huskies de la Universidad del Noreste, ampliando la cartelera inicial de exhibición.

Además, habrá tres juegos más transmitidos también por MLB.TV de manera gratuita. Los Los Diamondbacks de Arizona y los Los Rockies de Colorado chocarán en el complejo que ambos comparten en Scottsdale, Arizona, a las 14:10 horas. También en Peoria, Arizona, habrá actividad en el mismo horario.

A las 16:05 horas, los Los Mellizos de Minnesota se enfrentarán a Minnesota Golden en otro encuentro bajo el esquema gratuito, completando así la primera jornada amplia de actividad.

Más allá del resultado, lo que inicia es la construcción de la temporada. Los managers afinan rotaciones, miden cargas de trabajo y observan métricas avanzadas como la velocidad de salida, el spin rate o la disciplina en el plato. El marcador es secundario; la evaluación es central.

Después de 111 días de pausa desde el último out del bicampeonato en Toronto, el rey de los deportes vuelve a escena. Con él regresa la conversación diaria, el análisis de roster y la cuenta regresiva hacia el Día Inaugural. La espera terminó. La pelota vuelve a estar en juego.