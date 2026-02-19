Carrasquilla y Rodrigo López respaldan a Keylor Navas y esperan su continuidad en Pumas

Aunque todavía no existe claridad sobre la renovación de los Pumas de la UNAM con su arquero estrella, Keylor Navas, en el Pedregal reina la confianza: el vestidor universitario espera que el guardián costarricense se mantenga por más tiempo defendiendo el arco azul y oro.

Los mediocampistas Adalberto Carrasquilla y Rodrigo López no ocultaron su deseo de que el tico continúe en la institución, destacando su liderazgo y peso específico dentro del grupo.

Carrasquilla fue claro al señalar que la decisión final depende tanto de la directiva como del propio guardameta; sin embargo, dejó ver que el sentir del plantel es positivo respecto a su continuidad.

Es buena persona, es un líder, un capitán que escucha y que seguramente le gustaría continuar en Pumas, pero eso ya no depende de nosotros, es algo personal de él con el club. Lo que sí puedo decir es que está enfocado en este torneo para conseguir cosas importantes”, afirmó.

En medio de los rumores sobre su contrato, Navas se mantiene concentrado en el presente, con la mira puesta en pelear por objetivos importantes en la Liga MX.

Rodrigo López: “Tener a Keylor es un privilegio”

Por su parte, Rodrigo López destacó el impacto que ha tenido el exportero del Real Madrid en el crecimiento del grupo, tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

“Tener a Keylor en el grupo es un privilegio. Sabemos que le podemos aprender mucho; es un tipo con mucha experiencia, no solo por los lugares donde ha estado, sino por todo lo que ha vivido. Su liderazgo ha sido importante para mantenernos firmes en todo partido y en todo momento”.

El vestidor universitario respalda a su arquero y confía en que su historia con los felinos aún no termina. Mientras la directiva define el futuro contractual, el equipo se aferra a su experiencia y jerarquía para encarar el torneo.