El expríncipe Andrés abandona la comisaría de policía tras diez horas de interrogatorio

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, salió este jueves de la comisaría de Aysham después de permanecer allí durante diez horas. Fue arrestado e interrogado por la policía de Thames Valley bajo sospecha de “conducta inapropiada” en el ejercicio de un cargo público durante los años en que se desempeñó como enviado especial para el Comercio Internacional del Gobierno británico.

La BBC difundió el comunicado oficial de la policía, en el que se precisa:

“Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento”

Investigación en curso

El subjefe de policía, Oliver Wright, explicó que la decisión de abrir la investigación se tomó tras una “evaluación exhaustiva” de las pruebas disponibles.

“Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y brindaremos actualizaciones en el momento oportuno”, señaló.

El arresto de Andrés Mountbatten-Windsor en su cumpleaños 66 fue recibido con entusiasmo por londinenses que exigían justicia tras años de sospechas. Reuters

Las investigaciones se centran en las presuntas irregularidades cometidas por Andrés durante su relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, vinculado a una red de explotación sexual.

Documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugieren que el ex duque de York habría compartido información sensible del gobierno británico con Epstein entre 2001 y 2011.

El arresto se produjo el mismo día en que Andrés cumplió 66 años, lo que añadió un tono simbólico a la jornada. La investigación se suma a los múltiples cuestionamientos que han rodeado su figura desde que se hicieron públicas sus conexiones con Epstein, lo que ya le había costado la pérdida de títulos honoríficos y funciones oficiales.

Carlos III reaparece en público

Tras la detención de su hermano, el rey Carlos III reapareció en la Fashion Week de Londres, donde fue fotografiado saludando con calma a los asistentes. La presencia del monarca en un evento de gran visibilidad mediática fue interpretada como un intento de mostrar normalidad y continuidad en sus funciones, pese a la crisis que enfrenta la familia real.

La figura de Andrés había estado bajo escrutinio desde hace más de una década, cuando Virginia Giuffre lo acusó de abuso sexual en el marco de la red de explotación de Epstein. Aunque el ex príncipe negó las acusaciones, en 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre, lo que debilitó aún más su imagen pública. Posteriormente, en 2025, Carlos III tomó la decisión de retirarle todos sus títulos y privilegios, marcando un precedente histórico en la familia real.

Reacciones inmediatas

En Londres, ciudadanos celebraron la noticia como un acto de justicia. La abogada Emma Carter expresó: “Estoy encantada. Debería haber sido arrestado hace mucho tiempo. Es una buena noticia para las víctimas. ¡Se lo merece!”.

La familia de Virginia Giuffre también reaccionó con un comunicado en el que subrayaron que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”, recordando el legado de su hermana como símbolo de las víctimas de abuso.

Con información de Reuters, AFP y BBC.