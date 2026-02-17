Chivas blinda a Gabriel Milito: El plan de Amaury Vergara para evitar otro 'caso Gago'

El fantasma de las fugas inesperadas parece haber quedado atrás en Verde Valle. Tras el espectacular arranque en el torneo Clausura 2026, donde las Chivas consiguieron seis victorias consecutivas, la directiva encabezada por Amaury Vergara decidió actuar de inmediato para proteger su proyecto deportivo. La intención fue clara: evitar que Gabriel Milito tome el mismo camino que Fernando Gago y abandone el barco ante el llamado de las sirenas desde Argentina.

El rendimiento del Gabriel Milito al frente del Guadalajara resultó impecable. Con un balance de 17 triunfos en 28 partidos dirigidos, el técnico devolvió la ilusión a una nación rojiblanca que hoy ve a su equipo en lo más alto de la tabla general. Sin embargo, este éxito despertó el interés en su país natal, específicamente en el club de sus amores, el Independiente de Avellaneda, lo que encendió las alarmas en la oficina de la presidencia tapatía.

LA REUNIÓN CLAVE PARA ASEGURAR A GABRIEL MILITO

Ante la ola de rumores que vinculaban a Gabriel Milito con una supuesta candidatura presidencial o un regreso al banquillo del Independiente, la cúpula de Chivas organizó una reunión interna de carácter urgente. En dicha sesión participaron Alejandro Manzo y Javier Mier, quienes junto a Vergara escucharon de voz del propio entrenador su postura definitiva sobre el futuro del proyecto.

Gabriel Milito sentado en la banca de Chivas. Mexsport

Milito fue tajante y desmintió cualquier acercamiento con la dirigencia argentina. El estratega reiteró su compromiso total con el conjunto tapatío y aseguró que no tiene intenciones de involucrarse en la política deportiva de su país en este momento. El técnico valoró la estabilidad y el respaldo que recibió desde su llegada a México, por lo que su enfoque permaneció intacto: buscar el título de futbol mexicano que tanto anhela la afición de Chivas.

EL BLINDAJE DE GABRIEL MILITO CONTRA SUDAMÉRICA TRAS EL CASO GAGO

La directiva de Chivas aprendió la lección tras lo ocurrido con técnicos anteriores que dejaron la institución a mitad del camino. La prioridad ahora es la continuidad, un concepto que históricamente le costó trabajo al club. Por ello, el "blindaje" no solo es contractual, sino también de confianza y proyección a largo plazo, buscando que Gabriel Milito se convierta en el pilar de una época dorada.

Gabriel Milito con gorra y pants de Chivas. Mexsport

A diferencia de otros procesos, el actual cuerpo técnico siente que tiene las herramientas necesarias para marcar una época en la Liga MX. Los rumores que llegaron desde el Cono Sur carecieron de sustento real, especialmente porque las elecciones en Independiente se realizarán hasta finales de 2026. Así, con el respaldo total de la planta alta y la tranquilidad de un vestidor que cree ciegamente en su idea, Gabriel Milito se queda en casa para intentar bordar una nueva estrella en el escudo de Chivas.